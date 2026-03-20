護李貞秀！陳昭姿嗆綠營有本事喊一邊一國　台下綠委配合喊一邊一國

記者杜冠霖／台北報導

白委李貞秀未出具已放棄中華人民共和國籍證明、及在登記參選時存在「雙重戶籍」，使立委資格存在爭議。日前委員會時，內政部長劉世芳不願上台，讓李貞秀「空氣質詢」。民眾黨團今（20日）院會中提案譴責劉。發言階段，白委陳昭姿替同事李貞秀發聲，陳表示，既然要單一國籍，民進黨有本事說「台灣中國，一邊一國」。台下多位綠委也相當配合高喊「台灣中國，一邊一國」；藍委陳雪生也在旁邊答腔「中華民國~」場面一片混亂，也讓陳昭姿暴怒痛批，「你們不配！讓賴政府親自宣布一邊一國！」

▼陳昭姿。（資料照／記者湯興漢攝）





陳昭姿發言時便拉高分貝請教民進黨，今天的台灣到底是五權憲法、三權憲法還是只剩一權？還沒終局判決前，李貞秀完成宣誓、拿到當選證書，依法行使職權，劉世芳卻傲慢霸道不願備詢，這是在對抗國會，如果所有部長都這樣做，立法院該如何監督？

陳昭姿指出，這半個世紀以上糾結的問題，民進黨選擇捅馬蜂窩，用普通法去衝撞特別法，民進黨嘴巴說新住民平等，卻是在製造對立、累積年底選舉籌碼，既然要單一國籍，有本事就宣布，「台灣中國，一邊一國」，那才有所謂國籍法。

陳昭姿此言一出，現場多位綠委也高喊「台灣中國，一邊一國」。陳昭姿隨後先要求韓國瑜院長時間暫停，然後對著台下綠委怒吼，你們不配！讓賴政府親自講。這件事是立委決定的嗎？完全執政八年有提過修憲嗎？當初答應的事都做了嗎？騙選票，有本事就修憲、制憲，讓賴清德總統親自公布兩岸是兩國。

陳昭姿情緒激動，雙方吵得不可開交，多位綠委仍在高喊「台灣中國，一邊一國」，藍委陳雪生也在一旁答腔，場面一片混亂，期間韓國瑜至少7度呼喚陳昭姿，並表示現在時間暫停，稍等一下，讓現場恢復秩序。

陳昭姿表示，執政黨立委不要臭美了，有資格談這是兩個國家嗎？請賴清德總統出來宣布，然後才有國籍法可言，這是小學生都懂的事，憲法高於特別法高於普通法，有本事就修憲，完全執政有做嗎？什麼都不敢，只敢在這欺負別人，請賴清德總統宣布兩個國家。