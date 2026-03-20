快訊／韓發布「國家消防動員」　大田汽車零件廠燒火海！14人失聯

▲南韓大田廣域市大德區一座汽車零件工廠20日下午發生大火。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田一座汽車零件工廠，稍早於今（20）日下午起火，造成至少53人輕重傷，內部尚有14人無法取得聯繫。對此，消防當局緊急發布「國家消防動員令」，目前出動90多輛消防車與裝備、240多名人力前往灌救。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，該座起火的汽車零件工廠位於南韓大田廣域市大德區文坪洞，於當地時間20日下午1時17分（台灣時間中午12時17分）發生火災，消防廳接獲通報後在9分鐘內啟動消防第一階段、14分鐘以內升級至第2階段，並於下午1時53分正式發布國家消防動員令。

發生火災時，該做汽車零件工廠約有170名工作人員。截至20日下午3時30分（台灣時間下午2時30分），約有24人重傷、29人輕傷，傷者多達53人，消防當局研判目前內部還有人員受困，目前至少有14人對外失去聯繫。由於擔憂火災建築有崩塌危機，目前消防當局無法進入內部搜救。

據悉，該做汽車零件工廠共有2棟建築物，起火燃燒的建築物已因大夥完成全損壞，火勢延燒到隔壁棟建築物。不過，工廠內部存放200公斤重的鈉，目前消防當局在全面阻止火勢延燒到鈉，以防鈉起火爆炸。

根據韓媒《中央日報》，消防廳長金承龍緊急下達指令，以救人和安全管理為優先，包括鄰近的忠清南道、忠清北道、世宗市消防本部都出動119救難隊和消防幫浦車前往起火的汽車零件工廠灌救，並派遣2台無人消防機器人等。

南韓國務總理金民錫表示，「行政安全部、消防廳必須動用所有可用裝備與人力資源，前往火災現場進行灌救，以救人為優先！同時，大田廣域市、警察廳等相關機構必須管控交通、疏散居民，避免二次災害發生。」

初稿：14:33

更新：15:26