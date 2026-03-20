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忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

▲13歲少年趁鄰居鑰匙沒拔，騎走載朋友兜風2小時就被警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲偷機車的13歲少年，在加油站被警方尋獲，被喝令趴下逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區昨天（19日）晚間，文化三路一段一處社區住戶向警方報案，指稱停放於社區內的機車遭竊，希望能協助尋找。警方隨即調閱監視器，並鎖定該車號。經過2個小時後在中正路一帶，發現一名13歲國一生騎乘該輛贓車，立即上前逮捕並依竊盜罪移送，另開出無照駕駛罰單，而他後座竟然還載著一名11歲男童。

據了解，昨天晚上9時許，住在林口文化三路一段社區的45歲江姓男子報案表示，返家時將機車停放於社區停車場內，但一時疏忽忘記拔取鑰匙，隨後想起前往查看，就發現整輛機車不見，調閱社區監視器，才發現遭一名男子趁機騎走，隨即前往警局報案。

▲13歲少年趁鄰居鑰匙沒拔，騎走載朋友兜風2小時就被警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方發現偷車的少年，喝令爬下接受盤查。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方受理，擴大調閱監視器，發現失竊機車出現在林口中正路一帶，立即前往搜尋，便在加油站發現一名少年騎乘該輛贓車，立即喝令趴下接受盤查，經查發現該名少年年僅13歲，目前仍就讀國中一年級，並表示因看到機車未拔鑰匙，才臨時起意騎走與朋友去兜風，而後座的友人居然只有11歲。警詢後，依竊盜罪移送法辦，另針對無照駕駛開罰。

▲13歲少年趁鄰居鑰匙沒拔，騎走載朋友兜風2小時就被警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王男的機車鑰匙忘記拔，被同社區少年偷走。（圖／記者陸運陞翻攝）

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