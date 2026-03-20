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頂呱呱限時22天優惠　6品項買1送1、個人餐79元起

▲▼頂呱呱。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂呱呱推出「春暖呱開大禮包」。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

頂呱呱即日起推出「春暖呱開大禮包」，集結6大品項買1送1、人氣小點2份99元起，還有多款個人輕食餐79元起，限時22天至4月10日，只要於門市出示活動照片或提供優惠代碼即享優惠。

▲▼頂呱呱推出「春暖呱開大禮包」。（圖／業者提供）

▲頂呱呱春暖呱開大禮包優惠內容。※點圖放大

頂呱呱大禮包內含3大系列優惠，其中「買1送1 $40起」有地瓜薯條、波浪薯條、中杯可樂、中杯零卡可樂、中杯檸檬紅茶、中杯雪碧等6品項；「雙倍幸福99元起」包括呱呱包2顆、辣味雞翅2隻、呱呱啵啵球2份，另有雞脖子、原味炸雞、呱呱雞柳條2份109元起。

「美味雞省餐$79起」共有4款組合，口袋披薩搭配40元飲料、原味炸雞+地瓜薯條+40元飲料等，以及2款129元套餐，分別為呱呱雞排+甜甜包+40元飲料、呱呱包+阿勇雞塊+40元飲料。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出全新「新春好食光」優惠券。

另外，漢堡王「新春好食光」優惠券限時使用至3月31日，內含「6品項買1送1」，包括雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、玉米濃湯（大／小）及飲料；「1+1自由配」享多款漢堡搭配飲料、湯品或薯條只要銅板價69元或89元。

「雙堡超值組」和「單人獨享餐」祭出百元有找的超值優惠，像是經典脆雞堡搭配雙起士牛肉堡，或脆洋蔥牛肉堡搭配薯條、飲品皆只要99元，最貴組合也只要139元；「雙人分享餐」則有4種組合199元起。機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

▲▼漢堡王新春好食光優惠券。（圖／業者提供）

▲新春好食光優惠券內容。※點圖放大

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