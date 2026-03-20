喊「洗歡尼」收15萬抖內還拿寶寶幣　女直播主翻臉亂告性騷慘了

▲直播主收15萬＋iPhone反告男粉騷擾，檢方調查後認「虛構」起訴誣告。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名17直播女直播主透過IG與男粉絲發展曖昧關係，期間收下iPhone 15 Pro及7筆匯款共15萬餘元，還在直播收取大量「寶寶幣」，並傳訊「洗歡尼」示好。未料男方發現她另有交往對象後關係破裂，女子反報警指控騷擾討錢。士林地檢查出雙方確有金流往來，認女子明知不實仍提告，依誣告罪將她起訴。

女子於2024年4月主動私訊阿宸（化名），雙方互動升溫，同年7月4日單獨見面用餐並收受直播設備。其後多次傳送「不要偷想我」、「洗歡尼」等語，並自稱對方「寶貝」，讓阿宸誤認雙方正在交往。

期間女子陸續提出更換手機、做指甲、買電腦及情人節禮物等需求，阿宸遂購買價值5萬4400元的iPhone 15 Pro，並於2024年9月至11月間分7次匯款共15萬0400元，另持續以「寶寶幣」打賞支持。

阿宸後續察覺女子另有交往對象，雙方關係破裂，並於2025年1月起要求返還部分款項。

未料女子明知雙方金流往來，仍於2025年1月20日及25日兩度報案，指稱阿宸長期騷擾、追求不成討錢，並強調雙方僅有平台打賞與贈送設備，並無私下金錢往來，據此提出跟蹤騷擾告訴。

檢方調閱對話及匯款紀錄後認定，雙方確有曖昧關係，且女子確實收受匯款與財物。另查出阿宸早於2025年1月1日即傳訊要求還款，女子均已讀未回，卻仍對警方虛稱未曾收受款項，指述顯與事實不符。

此外，女子先前以相同事由提告跟蹤騷擾，已遭不起訴確定。檢方認定其明知不實仍報案，具有誣告犯意。

檢察官指出，誣告罪不以全部內容虛構為必要，只要部分捏造且足以使他人受刑事追訴即成立。本案女子兩度報案屬接續犯，依《刑法》第169條第1項誣告罪提起公訴。