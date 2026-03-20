　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當3歲女兒面狂吸安毒！害她驗出「破萬數值」　無良鴛鴦判8月

▲▼安非他命。（示意圖／台中市衛生局）

▲台中一對毒鴛鴦當著3歲女童面不斷吸毒，導致女童體內驗出安非他命數值破萬，2人各判8月徒刑。（示意圖／台中市衛生局）

記者許權毅／台中報導

台中市一對卓女跟男友曾男當著年僅3歲的女兒面前，不斷吸食毒品，3人又共處旅館內，約莫9個月的時間，女童都被迫吸入煙毒，甚至被發現體內安非他命濃度高達16168pg/mg。法院近日依對於未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪，各判2人8月徒刑，可上訴。

檢警追查，卓女在2021年5月間生下女兒卓姓女童，後來跟一名曾男同居，一同入住北區五權路上的商旅、旅館。兩人明知自身吸食毒品時，若未隔絕幼童、同處一室，會造成幼童近距離吸入相當劑量之毒品煙霧，兩人卻貪圖方便，仍共處一室吸毒各種毒品。

自去年2月至11月5日間，2人將毒品甲基安非他命放入玻璃球內，以打火機燒烤後吸食煙霧，曾男更加離譜，把海洛因摻入香菸吸食，吸食過程都在女童面前，導致女童也吸食到毒煙。

去年11月5日，社工前往旅館房間訪視女童情況，赫然發現女童獨自在房內，趕緊將孩子安置，同日採取女童毛髮送往中山附醫檢驗，驗出甲基安非他命濃度高達16168pg/mg、安非他命濃度577pg/mg、6-乙醯嗎啡（海洛因）濃度182pg/mg、嗎啡濃度25pg/mg等毒品陽性反應。

檢方認為卓女跟曾男涉犯妨害幼童發育罪嫌，且2人可預見幼童近距離吸食，足以妨害幼童身心發展，有不確定故意，近日偵結依法起訴。

台中市刑大毒緝中心曾向《ETtoday新聞雲》解釋，一般像採集尿液如安非他命會有500 ng/mL閾值，但目前針對頭髮並無訂定特定數值，只要有驗出，就認定有吸食，以1萬6千多pg/mg的數字而言，屬於非常高、相當離譜，採驗頭髮還可推測出吸食時長。

中院說，2人是被害女童家屬，導致女童吸入含有毒品之煙霧實有不該，考量2人均坦承犯行，自述分別為板模工、便當店員工，經濟狀況勉持，各處8月徒刑，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊
快訊／南韓嚴重大火50傷　下令「全國消防動員」
4惡犬圍攻！她衣服被咬碎　全身傷縫200針
柯文哲326一審宣判　沈政男預測結果
費嫂要來台灣了！　開球登台應援
快訊／新北大道工安意外　鋼板彈開砸死人
跟張淳淳投資鬧糾紛　洪誠陽哭了「掉入拿不到錢的陷阱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

快訊／高雄男倒臥壽山產業道路...身體已屍僵　民眾嚇壞報警

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

黑幫「送神主牌」咒死討債！7人落網主嫌收押　赫見前高雄議員

雲林電器行火警！濃煙吞沒店面全燒毀　隔壁小吃店被燻黑

當3歲女兒面狂吸安毒！害她驗出「破萬數值」　無良鴛鴦判8月

快訊／新北工安意外！工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

嘉義自小客失控打滑猛撞多車！混亂畫面曝　車門卡死駕駛受困

基隆公車為閃車急煞！2乘客拋飛摔地畫面曝　髖關節骨折送醫開刀

「龍抬頭」撞春分！彰化麻糬名店排200米　全為幫土地公黏錢財

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

快訊／高雄男倒臥壽山產業道路...身體已屍僵　民眾嚇壞報警

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

黑幫「送神主牌」咒死討債！7人落網主嫌收押　赫見前高雄議員

雲林電器行火警！濃煙吞沒店面全燒毀　隔壁小吃店被燻黑

當3歲女兒面狂吸安毒！害她驗出「破萬數值」　無良鴛鴦判8月

快訊／新北工安意外！工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

嘉義自小客失控打滑猛撞多車！混亂畫面曝　車門卡死駕駛受困

基隆公車為閃車急煞！2乘客拋飛摔地畫面曝　髖關節骨折送醫開刀

「龍抬頭」撞春分！彰化麻糬名店排200米　全為幫土地公黏錢財

忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊　面臨停滯性通膨

菊池雄星嘆WBC止步8強「只剩不甘」　盼今年站上季後賽大舞台

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

【廣編】華彩終章：RM 07-01彩色陶瓷系列2026年新作

錄影前一天表妹突逝　小CALL情緒潰堤難平復

快訊／高雄男倒臥壽山產業道路...身體已屍僵　民眾嚇壞報警

中醫用超音波「科技把脈」62人完訓　衛福部：待達成共識後定指引

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

快訊／南韓汽車零件廠大火50傷　下令「全國消防動員」

【搶救不治】才跟爸說去八里喝咖啡！　25歲重機女騎士自摔遭輾斃

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

即／晚安小雞移送畫面曝！遭通緝坦承「2年前的事情」

徐漢疑棄保潛逃鄰居：他說是被冤枉

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

阿嬤下田遭4惡犬圍攻　全身傷慘縫200針

獨／晚安小雞落地被抓內幕曝！估明中午後複訊

中油「最貪執行長」棄保潛逃　發布通緝

更多熱門

相關新聞

哥當眾掏斧頭砍殺弟判8年半

哥當眾掏斧頭砍殺弟判8年半

台中市一名王姓兄弟檔感情不睦，懷疑弟弟報案稱自己修機車發出噪音，又認為弟弟有「瞪自己」，竟在夜市內當眾拿出斧頭朝弟弟砍殺，並恫嚇「給你死！」王弟頭部與胸口受傷，僅差1公分就砍到大動脈，好險被救回。法院近日依殺人未遂判處王男8年6月。

台中女高中生校門口過馬路遭撞

台中女高中生校門口過馬路遭撞

天道盟公主虐死翁辯「腦損失憶」　仍判12年

天道盟公主虐死翁辯「腦損失憶」　仍判12年

台中體育嘉年華3/29登場　萬人嗨翻大里高中

台中體育嘉年華3/29登場　萬人嗨翻大里高中

軟爛男疑偷襲刺擊奪命！女友「雙手抵胸前」亡

軟爛男疑偷襲刺擊奪命！女友「雙手抵胸前」亡

關鍵字：

台中吸毒毒品爸媽女童女兒安非他命

讀者迴響

熱門新聞

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面