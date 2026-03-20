當3歲女兒面狂吸安毒！害她驗出「破萬數值」　無良鴛鴦判8月

▲台中一對毒鴛鴦當著3歲女童面不斷吸毒，導致女童體內驗出安非他命數值破萬，2人各判8月徒刑。（示意圖／台中市衛生局）



記者許權毅／台中報導

台中市一對卓女跟男友曾男當著年僅3歲的女兒面前，不斷吸食毒品，3人又共處旅館內，約莫9個月的時間，女童都被迫吸入煙毒，甚至被發現體內安非他命濃度高達16168pg/mg。法院近日依對於未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪，各判2人8月徒刑，可上訴。

檢警追查，卓女在2021年5月間生下女兒卓姓女童，後來跟一名曾男同居，一同入住北區五權路上的商旅、旅館。兩人明知自身吸食毒品時，若未隔絕幼童、同處一室，會造成幼童近距離吸入相當劑量之毒品煙霧，兩人卻貪圖方便，仍共處一室吸毒各種毒品。

自去年2月至11月5日間，2人將毒品甲基安非他命放入玻璃球內，以打火機燒烤後吸食煙霧，曾男更加離譜，把海洛因摻入香菸吸食，吸食過程都在女童面前，導致女童也吸食到毒煙。

去年11月5日，社工前往旅館房間訪視女童情況，赫然發現女童獨自在房內，趕緊將孩子安置，同日採取女童毛髮送往中山附醫檢驗，驗出甲基安非他命濃度高達16168pg/mg、安非他命濃度577pg/mg、6-乙醯嗎啡（海洛因）濃度182pg/mg、嗎啡濃度25pg/mg等毒品陽性反應。

檢方認為卓女跟曾男涉犯妨害幼童發育罪嫌，且2人可預見幼童近距離吸食，足以妨害幼童身心發展，有不確定故意，近日偵結依法起訴。

台中市刑大毒緝中心曾向《ETtoday新聞雲》解釋，一般像採集尿液如安非他命會有500 ng/mL閾值，但目前針對頭髮並無訂定特定數值，只要有驗出，就認定有吸食，以1萬6千多pg/mg的數字而言，屬於非常高、相當離譜，採驗頭髮還可推測出吸食時長。

中院說，2人是被害女童家屬，導致女童吸入含有毒品之煙霧實有不該，考量2人均坦承犯行，自述分別為板模工、便當店員工，經濟狀況勉持，各處8月徒刑，可上訴。