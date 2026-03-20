基隆公車為閃車急煞！2乘客拋飛摔地畫面曝　髖關節骨折送醫開刀

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市二信循環站昨（19）日發生急煞意外，104號公車為了閃避突切入的小型公車，緊急煞車造成車內3名婦人往後拋飛重摔，其中2人送醫救治。公車處已啟動關懷機制，並提醒乘客行車時務必緊握扶手以策安全。

▲公車為閃車急煞，2婦人拋飛摔地送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

從影片中可看到，乘客上車後公車離站，此時一輛小型公車從左前方切入，公車司機緊急煞車，車內3名婦人來不及抓穩向後拋飛倒在地板，其中81歲林女以及79歲薛女送醫，林女經治療後已返家，薛女髖關節骨折，安排時間開刀。

▲小型公車突切入。（圖／記者郭世賢翻攝）

目擊者指出，2個歐巴桑倒在地板，車停下來就跌倒了，救護車載去醫院，當時車速沒有很快，應該是他要靠站，老人家沒抓好、站好摔倒，有的年輕人現在不讓人坐沒辦法，要坐著滑手機。



基隆市公車處表示，19日上午10時許在二信循環站發生乘客跌倒事故，經查104號路線公車在起步前行時，是為了閃避他車緊急煞車，才造成2人跌倒送醫。

▲2人拋飛摔地送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

公車處強調，目前已啟動關懷機制，慰問受傷乘客。其中1人已返家觀察，另1人則還在院檢查。提醒乘客由於道路狀況多，上車後仍麻煩握緊扶手以確保自身安全。目前相關肇事責任仍在進一步調查中。