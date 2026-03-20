黑幫「送神主牌」咒死討債！7人落網主嫌收押　赫見前高雄議員

▲Threads上驚見疑似黑道招員工的貼文，警方追查逮到涉案黑幫 。（圖／翻攝自Threads）

記者賴文萱／高雄報導

近日社群平台Threads瘋傳一則「兄弟徵才文」，不僅列出入會條件，還限定年齡、身體狀況，除了網友熱議，也引發警方高度關注。刑事警察局南部打擊犯罪中心追查發現，該案背後疑與陳姓男子有關，且他涉及多起暴力討債，甚至還發送P圖神主牌照片恐嚇，警方循線逮捕陳嫌等7人，其中赫見高雄前議員，全案依恐嚇取財等罪移送法辦。

▲黑幫「送神主牌」咒死討債！7人落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

南打指出，49歲陳姓男子對外打著「太陽聯盟」、「天道盟」等幫派名號，從事暴力討債與恐嚇取財，甚至還會將被害人姓名P圖在「神主牌」後傳出，暗示「送終」意味濃厚，導致被害人心生恐懼。此外，該集團還曾結夥闖入被害人公司大肆滋擾，強迫對方簽下債務協議書及本票。

專案小組經長期蒐證，報請高雄地方檢察署指揮偵辦，去年11月5日見時機成熟，聯手高雄警方發動鐵腕掃蕩，一舉拘捕主嫌陳男等4人，並陸續查緝3名共犯到案，共計7人落網，其中更赫見一名高雄市陳姓前議員，但他矢口否認涉案。

▲▼涉暴力討債！主嫌遭收押7人落網赫見前高雄議員。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在現場查扣手槍1把、空氣槍1把、子彈11顆、安非他命毒品5小包，以及32萬元現金、本票、債務協議書、作案用汽車2輛、電腦主機2台與手機5支等關鍵證物。

全案訊後依違反刑法恐嚇取財、妨害自由、恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。主嫌陳男因惡性重大，經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。