台南旅宿突破千家！三大策略發威　成長力冠六都

▲台南旅宿家數突破千家，觀光產業成長動能強勁。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南觀光動能持續升溫，在黃偉哲市府團隊推動下，旅宿產業繳出亮眼成績單。整體旅宿家數已從519家成長至1003家，正式突破千家門檻；同時一般旅館增加2265房、民宿增加1802房，平均住用率提升9%至10%，整體營收更從67.7億元大幅成長至113.5億元，成長表現居六都之冠。

台南市政府指出，這波成長並非偶然，而是透過「推動歷史街區」、「產業升級」及「吸引科技新貴進駐」三大策略持續發酵，逐步打造更完整的觀光與產業生態。市府強調，未來將持續強化觀光與地方產業連結，帶動街區經濟，穩定提升觀光產值。

在歷史街區政策方面，市府已公告6處街區，總面積超過500公頃，規模為全國最大，並依據相關法規持續輔導民宿設立，讓旅客不只是「來住宿」，更能深入體驗台南的人文底蘊。

另一方面，科技產業進駐也為觀光注入新客源。以台積電為核心的南科台南園區先進製程聚落，以及AMD等AI產業布局沙崙智慧綠能科學城，形成產業雙引擎，帶動商務旅客穩定成長，讓平日住房需求不再只靠觀光撐場。

觀旅局進一步指出，市場熱度也吸引國際品牌布局，例如原大億麗緻舊址，將由Signia by Hilton進駐營運；而台南首家以BOT模式興建的福爾摩沙酒店，去年也獲交通部觀光署評定為五星級旅館，顯示整體住宿品質同步升級。

市府強調，未來將持續透過三大策略提升旅宿住用率，並帶動就業機會與城市發展。當觀光遇上科技、歷史遇上產業，台南正在寫一種不只靠觀光熱度，而是靠結構轉型撐起來的成長模式。