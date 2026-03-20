央視公佈055南昌艦「1打2」逼退外艦　頻繁轉向阻對方穿越編隊

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍055型驅逐艦首艦南昌艦於2020年入列後，在遠海及編隊航訓已臻成熟，《央視》今（20）日釋出其在西太平洋某海域執行遠海訓練期間，隨遼寧艦航母編隊航行時，遭兩艘外艦試圖穿越編隊的實際案例。當時，南昌艦隨即進行戰術機動，透過頻繁轉向阻止對方行動，最終，外艦未能成功穿越並離開現場。

▲解放軍055南昌艦在海上逼退欲穿越艦隊的外艦。（圖／翻攝央視，下同）

《央視新聞》報導，自2020年南昌艦正式入列，短短6年時間「萬噸大驅」超強陣容集結，戰力快速提升，當巨艦方陣勇闖深藍之時，迎接它們的不只有狂風巨浪，還有複雜多變的戰場形勢。

據了解，這起案例發生於西太平洋某海域，南昌艦當時隨遼寧艦航母編隊執行遠海訓練任務。凌晨6時，艦上戰鬥警報響起，兩艘外艦先後進行大角度轉向，試圖穿越正在航行中的解放軍海軍艦艇編隊。

面對外艦疑似挑釁的動作，南昌艦艦上人員進入高度警戒狀態，並對對方發出警告，然而，外艦並未作出回應，仍持續嘗試穿越編隊，對此，南昌艦採取戰術機動，阻止對方行動。

南昌艦女兵徐文茜回憶稱，當時指揮員持續下達舵令，要求她頻繁轉變航向，藉此阻止外艦穿越編隊，「在執行任務過程中，需專注掌舵並聽從指令，以完成相關操作。」經過應對後，兩艘外艦未能找到穿越機會，最終轉向離開該海域。

公開資訊顯示，南昌艦為055型飛彈驅逐艦首艦，舷號101，於2020年1月正式入列解放軍海軍，屬於排水量逾萬噸級大型水面作戰艦，主要擔任遼寧艦航母編隊防空、反艦與對陸打擊等任務，為現役主力作戰艦之一。