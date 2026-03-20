三井Outlet台南二期開幕　240店規模再升級打造沙崙新生活圈

▲台南三井Outlet二期正式開幕，整體規模擴大至約240家店舖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南高鐵站旁的MITSUI OUTLET PARK 台南二期20日正式開幕營運，新增約50家品牌店舖進駐，整體規模擴大至約240家，進一步強化購物、餐飲與休閒機能，成為南台灣重要商業新據點。

此次二期亮點之一，是引進多家首次進軍台灣或首度進駐台南的品牌，包括日本知名母嬰品牌西松屋，以及日系風格的韓國料理品牌美菜莉。此外，「天吉屋」、「pommes ポムの樹」、「及第水火鍋」及「檜山坊」等人氣品牌也同步插旗台南，讓消費者選擇更豐富。

台南市長黃偉哲表示，自111年開幕以來，三井Outlet已成為市民休閒與購物的重要場所。隨著二期擴建完成，不僅品牌更加多元，也帶動周邊發展，與沙崙智慧綠能科學城形成相互支撐的發展動能，逐步打造結合科技、生活與商業的複合型生活圈。

經發局長張婷媛指出，三井Outlet二期在規劃初期即列為市府重大投資案件，透過跨局處協調與投資會報機制，加速審查流程，順利於114年9月取得使用執照，隨後完成各專櫃進駐與裝修，最終如期開幕營運。

隨著二期正式啟用，三井Outlet不再只是購物場所，更像是一座城市生活的縮影。當品牌進駐、人潮湧入，沙崙這塊原本偏靜的土地，也正慢慢長出屬於未來的樣子。