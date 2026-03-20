Global Mall屏東市美好購物節登場　最高20%回饋

▲Global Mall屏東市推出《美好購物節》。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接春季消費熱潮與母親節檔期，Global Mall屏東市將於3月26日至4月15日推出《美好購物節》，主打最高20%回饋與多重優惠，結合會員加碼、銀行及行動支付回饋，打造全方位購物盛會。同時引進人氣新櫃與限定好禮，串聯線上線下資源，提前炒熱買氣，力拚檔期業績再成長。

此次活動整合會員、信用卡與行動支付優惠，消費者於指定專門店單筆滿額即可享有多重回饋，包括滿3,000元贈電子商品禮券，搭配聯名卡再加碼回饋，會員最高可享20%優惠；另針對二、三星會員推出滿6,000元加贈200元回饋，並結合15大銀行及LINE Pay、icash Pay、悠遊付等支付工具，最高回饋達18%，提供便利又超值的購物體驗。

此外，兒童節連假期間（4月3日至4月6日）再加碼優惠，消費滿額即可獲得額外禮券，讓連假出遊購物更具吸引力。環球Online同步推出「春季購物大賞」，精選近百款人氣甜點伴手禮與季節限定商品，天天滿3,000元現折300元，為母親節送禮提前暖身。

為提升商場競爭力，Global Mall屏東市同步引進兩大人氣品牌新櫃，包括日式咖哩品牌CoCo壱番屋全新改裝亮相，以及屏東獨家日系女裝品牌CANTWO進駐，提供更舒適用餐環境與多元時尚選擇，吸引不同族群消費者。

活動期間亦結合行銷創意，與知名插畫家包大山合作推出「熊超人」系列療癒會員禮，包括野餐墊、不鏽鋼隨行杯、午睡毯與抱枕等生活小物，營造輕鬆愜意的春日氛圍；會員於餐飲品牌消費滿額還可抽日本來回機票，增添購物樂趣。

Global Mall表示，透過新櫃進駐、優惠加碼與線上線下整合，期望打造更完整的購物體驗，帶動人潮與買氣，並預估4至5月母親節檔期業績可望再成長10%，持續擴大品牌影響力。