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北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！一票笑了

旅日跟團遇導遊「軍事管理」！團員壓力大到沒胃口　網笑：是去度假還是當兵

▲一名網友分享，他到日本旅遊時，遇到嚴格禁止團員遲到的導遊。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

許多民眾計畫出門旅遊時，會依自身需求考慮是否要跟團，就有一位網友分享，自己與妻子跟團到日本北海道玩，導遊嚴格執行「軍事化管理」，從一開始就強調「遲到就自己去自由行」，要求所有團員不能遲到，也順利讓這趟旅程幾乎沒有拖延情況，不過也有團員因壓力過大而吃不下。文章一出，引發網民兩極評價。

這名網友在Threads發文表示，他與妻子跟團前往北海道旅遊，遇到的導遊完全是「軍事化管理」，對方一下飛機，就在遊覽車上明確告知所有人「我帶團原則就是不能遲到，要遲到就給我去自由行，我最會治遲到這種人了」。

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原PO提到，跟團最麻煩的就是互相等來等去，而他自己也很適應這種方式，結果這次旅行，每個人都早起到大廳等待集合，上廁所也很快，自由活動時間也都會提早回來，不會繼續購物讓其他人等。

原PO透露，其中一名團員在晚餐時明顯胃口不好，經過關心詢問後才知，對方因為導遊的「軍事化管理」而壓力大，導致腸胃不適，但原PO對於導遊的作法感到相當滿意，「我跟老婆目前心得，如果身邊有很懶散、很愛拖拖拉拉遲到的人，很適合報他帶的團。」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「好棒的導遊」、「最喜歡全員禮貌跟守時的團了」、「笑死，守時竟然會壓力大，可見平常多沒時間觀念」、「本來就不能遲到啊，正常的要求有什麼好奇怪的」、「做人，守時真的是最基本的」、「好想知道哪一家旅行社」、「愛遲到的人自己坐一桌組一團」、「最討厭姍姍來遲還不知羞恥的團員」。

也有人說，「我上次也跟到一個遲到要跟大家道歉的團，5天內只有遇到2次道歉，還不錯」、「我們這一次的導遊說守時很重要，我們不是花錢來等其他人的」、「導遊本來就是要精準控時、掌握行程時間，醜話一定講在前頭，因為跟團總有那麼1、2個團員不守時，永遠全團都在等他們」。

還有人指出，「所以是去度假還是當兵的？想度假就自由行吧」、「還是自由行好，自由自在不用配合別人」、「所以不敢跟團，帶著3個小孩，一堆沒預期的鳥事」、「我就是因為這樣不敢跟團，突然要上個廁所我都壓力大」。

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