　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告：不會和解，算你們倒楣

▲▼檢調偵辦京華城案，約談多人到案，網紅四叉貓(左)也現身北檢前。（圖／記者李毓康攝）

▲四叉貓（左）。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）近日個資被中國帳號洩漏出去，其中更有不少網友轉貼分享。雖有部分是假帳號，但也有真人帳號跟風轉貼，因此，他忙了好幾個小時，備份所有的資料和截圖，出門提告去，他強調自己不會和解，「算你們倒楣囉」。

身分證被轉傳，四叉貓揪出來提告

[廣告]請繼續往下閱讀...

四叉貓日前在Threads上發文表示，台灣多年前曾有個資外洩到中國的事件，或許是因為這樣，所以「某人」便跟中國取得了他的資料。他透露，雖然資料已經很老舊，但身分證倒是真的，「所以分享會踩到個資法」。

四叉貓說，有很多網友在分享這些資訊，雖然他知道幾乎是假帳號在分享，他應該也拿他們沒辦法，但也有一些是真實帳號。他當天下午忙了4個小時，確認8個絕對能找到人的真實帳號，另也有3、4個只有部分資料的帳號，他都一併交給警方了。他強調自己已經備份所有的資料和截圖提告了，他不會跟這些人和解，「算你們倒楣囉」。

在 Threads 查看

四叉貓不同意任何人轉傳，只能報案

四叉貓後來再發一篇文，透露他已經報案完成。他仔細說明，中國帳號洩漏他的個資後，引發大量網友轉貼分享，光他有備份的，就70次以上。他還說，他之後又加碼提告三個人，分別是高一、高三大一的學生，「我不可能抓出所有的帳號，但有空就去抓幾個出來賠錢應該不算難，昨天第一時間有轉貼散播的我都有備存，大概就這樣囉」。

四叉貓也補充，為了之後出庭順利，他強調「我並沒有同意任何人轉傳我的個人資料，由於我無法阻止別人轉傳，只能無奈報案處理」，遇到這種事情，他也很難過。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫燕姿「大巨蛋8萬張票售完」　確定不加場
清大「校務基金」5000萬賺到48億　背後操盤手曝光
快訊／美超微發布聲明
共生社區練習曲：照護之外，我們還能不能一起生活？
小S大女兒留美1年多「解放三角泳褲」！比基尼裸背外露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結束柬埔寨766日惡夢　阿鬧恢復「自由之身」返家！最感謝3對象

不是廚餘機！一票人大推1招「剩食處理法」：不會臭也不長蟲

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告：不會和解，算你們倒楣

【廣編】新光人壽全新形象廣告「認真，會把未來照亮」串聯60年歷史創舉

一堆人選錯！便當店「滷排骨飯更恐怖」　營養師曝原因：要選炸的

日治百年古寺無預警遭拆除！文史界錯愕　台中市府：非文化資產

中華郵政×義美「小泡芙聯名禮盒」搶翻　1萬盒10分鐘完售

杜拜巧克力千層蛋糕搶爆！他曝1招輕鬆買到　店家：很多人專程來

週六文昌帝君誕辰！求考運升遷快拜　「3供品是禁忌」

老公就是被捏漂亮的！婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

金門沙灘驚見疑似未爆彈　軍方緊急帶回處理

結束柬埔寨766日惡夢　阿鬧恢復「自由之身」返家！最感謝3對象

不是廚餘機！一票人大推1招「剩食處理法」：不會臭也不長蟲

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告：不會和解，算你們倒楣

【廣編】新光人壽全新形象廣告「認真，會把未來照亮」串聯60年歷史創舉

一堆人選錯！便當店「滷排骨飯更恐怖」　營養師曝原因：要選炸的

日治百年古寺無預警遭拆除！文史界錯愕　台中市府：非文化資產

中華郵政×義美「小泡芙聯名禮盒」搶翻　1萬盒10分鐘完售

杜拜巧克力千層蛋糕搶爆！他曝1招輕鬆買到　店家：很多人專程來

週六文昌帝君誕辰！求考運升遷快拜　「3供品是禁忌」

老公就是被捏漂亮的！婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

閒置逾1年S Hotel掛上「OOD」招牌！雀客證實：最快第三季營運

遭喀麥隆以「台灣、中國一省」矮化　我國25年來首度缺席WTO部長會議

川普提「珍珠港事件」狠酸日記者　美學者：不尋常且令人震驚

子彈卡進臉頰！中國女遊客「打卡拍美照」泰射擊場　下秒中彈

結束柬埔寨766日惡夢　阿鬧恢復「自由之身」返家！最感謝3對象

哭了！孫燕姿睽違12年重返「大巨蛋8萬張票光速售完」確定不加場

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級了！ARIEL全新限定配方終結洗衣難題

美超微高層遭起訴！　美股夜盤跌幅擴大至20%

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1易放大彼此差距　高標準難以容下優秀的人

詐團折手機滅證！礁溪警草叢苦尋1小時　拼出真相再逮13人

【深怕錯過放飯第一時間】胖貓每天「提早1分鐘」坐飼料機前安靜等飯

生活熱門新聞

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

北台灣降溫「大雨時間點」曝　下周又有鋒面接力

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

快訊／10:18花蓮瑞穗規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

空亡卦再現！命理師點名半導體恐出事

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！一票台人照做

女大生晾內衣褲　房東下禁令「男生會尷尬」

「春分」4生肖翻盤洗牌！

更多熱門

相關新聞

國家資安院爆內鬼駭客　3研究員約談後交保

國家資安院爆內鬼駭客　3研究員約談後交保

負責推動國家資安防護的資安院驚傳遭駭客入侵，台南沙崙院區的前瞻研發組研究員，涉嫌從去年起，利用蠕蟲程式蒐集內部系統限閱文件，丟到雲端「許願池」供同事隨時閱覽，內容恐包含涉及國安機敏資料。台北地檢署19日突襲搜索約談彭姓、丁姓、李姓等3名具駭客資格的研究員，訊後交保50萬到10萬元不等。

退休警動用人脈查情敵個資　他幫查一起被起訴

退休警動用人脈查情敵個資　他幫查一起被起訴

傻「龍蝦」遭圍攻誘導隱私個資全曝光

傻「龍蝦」遭圍攻誘導隱私個資全曝光

偷拍鄉長偷情性愛片勒索600萬　下場曝

偷拍鄉長偷情性愛片勒索600萬　下場曝

遭爆兩年公職財產增768萬　李四川回應了

遭爆兩年公職財產增768萬　李四川回應了

關鍵字：

四叉貓個資身分證

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面