身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告：不會和解，算你們倒楣

▲四叉貓（左）。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）近日個資被中國帳號洩漏出去，其中更有不少網友轉貼分享。雖有部分是假帳號，但也有真人帳號跟風轉貼，因此，他忙了好幾個小時，備份所有的資料和截圖，出門提告去，他強調自己不會和解，「算你們倒楣囉」。

身分證被轉傳，四叉貓揪出來提告

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四叉貓日前在Threads上發文表示，台灣多年前曾有個資外洩到中國的事件，或許是因為這樣，所以「某人」便跟中國取得了他的資料。他透露，雖然資料已經很老舊，但身分證倒是真的，「所以分享會踩到個資法」。

四叉貓說，有很多網友在分享這些資訊，雖然他知道幾乎是假帳號在分享，他應該也拿他們沒辦法，但也有一些是真實帳號。他當天下午忙了4個小時，確認8個絕對能找到人的真實帳號，另也有3、4個只有部分資料的帳號，他都一併交給警方了。他強調自己已經備份所有的資料和截圖提告了，他不會跟這些人和解，「算你們倒楣囉」。

四叉貓不同意任何人轉傳，只能報案

四叉貓後來再發一篇文，透露他已經報案完成。他仔細說明，中國帳號洩漏他的個資後，引發大量網友轉貼分享，光他有備份的，就70次以上。他還說，他之後又加碼提告三個人，分別是高一、高三大一的學生，「我不可能抓出所有的帳號，但有空就去抓幾個出來賠錢應該不算難，昨天第一時間有轉貼散播的我都有備存，大概就這樣囉」。

四叉貓也補充，為了之後出庭順利，他強調「我並沒有同意任何人轉傳我的個人資料，由於我無法阻止別人轉傳，只能無奈報案處理」，遇到這種事情，他也很難過。