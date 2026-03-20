女網友控亂告人！鍾沛君也怒了「北檢害我背鍋，誰向我道歉？」

▲國民黨議員鍾沛君，控北檢搞烏龍，害她背鍋！（圖／記者湯興漢攝）

記者劉邠如／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君，去年控告三立和杜姓網友涉嫌妨害名譽，沒想到她提告後北檢卻把同名人士全召集到北檢訊問，導致有女子遭受同名之累，收到傳票，心情忐忑一個月後，還得舟車勞頓請假開庭北上接受偵訊。她控訴北檢和鍾沛君應該向她道歉。鍾沛君表示，她當初提出截圖和女網友姓名，請北檢展開調查，沒想到北檢竟是如此辦案，讓她十分無奈。

昨日在《Threads》上有女網友發文，寫道「人生中的第一張法院傳票，我在去年8月底收到一張傳票，意思是有人告我妨害名譽。我收到第一反應直覺是詐騙，查了很久，還打電話問，才發現是真的。後來打電話問了檢察官，只收到一句司法偵查不公開。」

女網友表示，她左右思量，自己平時網路都是潛水狀態，幾乎不留言，不懂為何會被告「我真是想破頭不知道為何，然後就這樣煩惱的過了幾天。接著一個月過去了，由於檢察官表示開庭時間都是固定的，不能調整，要我自己想辦法，所以我也只能中午工作結束後，立刻請假開車前往台北。」

沒想到開庭後檢察官問她，認不認識「鍾沛君」？並拿出網路截圖，問她「這是妳的社群帳號嗎？」她也打開自己的社群，主動證明自己的帳號跟鍾沛君提告截圖完全不一樣，最後檢察官拍照存證後，就表示結案，未來不會再找她問話。

女網友無奈反問鍾沛君：「身為一個政治人物，你是怎麼進行實名認證的？流程上讓我充滿疑問？就因為網友的臉書名字用了本名你就從全台灣叫這個名字的當中挑一個隨便發存證信函？鍾小姐在三月送出證據進行提告我八月收到存證信函。這中間的時間完全沒有人要去證實對方到底是誰？還是證實不出來？」

她還說自己愈想愈生氣，喊話即便事情過了半年多，「這件事就像一根刺在那，希望未來在進行相關提告時，能有更嚴謹的身份確認流程，避免無辜的人承受不必要的壓力。」她也表示自己去年就曾打電話到檢察官辦公室，並要求鍾沛君必須向她道歉，為擾民道歉，但迄今沒有收到任何人的回應。

為此有網友呼應「衰小莫名其妙被告刑事，提心吊膽好幾個月跟浪費一整天時間（還要請假）跑法院。結果告人的什麼代價都不用付嗎？？」但也有網友提醒「傳票的話，有可能不是告訴人的錯，也許她提告時只給地檢署fb截圖，請地檢署依職權調查戶籍資料，但戶役政系統如果沒有輸入身分證字號，只用姓名跟大概的出生年份去查，確實很可能會查到不只一個人，這種狀況有可能所有被查到人都被地檢署傳去問，而且地檢署也不會主動告知告訴人他們查到誰、查到幾個。」

鍾沛君則無奈回應：「北檢的鍋，卻是我被罵，誰向我道歉？」

由於女網友指控，檢察官還告知對方鍾沛君提告時，有進行「實名認證」，但鍾沛君解釋，當時她只是提供網友帳號(截圖)以及對方公開在社群上的電子郵件，請檢方依照IP追查，根本不理解這說法從何而來，「請問我有什麼公權力去『實名認證』，若是網友轉述屬實，請北檢說明」。



整起事件起因去年3月17日，鍾沛君參加年代新聞《新聞面對面》錄影時，主持人謝震武問：「罷免王鴻薇現場那個（打人）大媽，妳有什麼看法？」，鍾沛君當時回應：「很簡單，我想甚至不用問王鴻薇委員，一定是譴責暴力要劃清界線，這沒有第二種選擇，你會缺這種理盲的反罷免嗎？更何況她是不是反串的還不知道。」

事後有杜姓女網友在社群針對鍾沛君提到的「反串」提出評論，三立政論節目《前進新台灣》也引用網友說法評論。鍾沛君認為此番操作是扭曲她話語、帶風向，將她從譴責暴力，質疑打人者反串，扭曲成她支持暴力，質疑被打者反串，因而提告女網友和三立董事長張榮華、主管、主持人、名嘴等6人。