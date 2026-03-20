　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女網友控亂告人！鍾沛君也怒了「北檢害我背鍋，誰向我道歉？」

▲國民黨議員鍾沛君，控北檢搞烏龍，害她背鍋！（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨議員鍾沛君，控北檢搞烏龍，害她背鍋！（圖／記者湯興漢攝）

記者劉邠如／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君，去年控告三立和杜姓網友涉嫌妨害名譽，沒想到她提告後北檢卻把同名人士全召集到北檢訊問，導致有女子遭受同名之累，收到傳票，心情忐忑一個月後，還得舟車勞頓請假開庭北上接受偵訊。她控訴北檢和鍾沛君應該向她道歉。鍾沛君表示，她當初提出截圖和女網友姓名，請北檢展開調查，沒想到北檢竟是如此辦案，讓她十分無奈。

昨日在《Threads》上有女網友發文，寫道「人生中的第一張法院傳票，我在去年8月底收到一張傳票，意思是有人告我妨害名譽。我收到第一反應直覺是詐騙，查了很久，還打電話問，才發現是真的。後來打電話問了檢察官，只收到一句司法偵查不公開。」

女網友表示，她左右思量，自己平時網路都是潛水狀態，幾乎不留言，不懂為何會被告「我真是想破頭不知道為何，然後就這樣煩惱的過了幾天。接著一個月過去了，由於檢察官表示開庭時間都是固定的，不能調整，要我自己想辦法，所以我也只能中午工作結束後，立刻請假開車前往台北。」

沒想到開庭後檢察官問她，認不認識「鍾沛君」？並拿出網路截圖，問她「這是妳的社群帳號嗎？」她也打開自己的社群，主動證明自己的帳號跟鍾沛君提告截圖完全不一樣，最後檢察官拍照存證後，就表示結案，未來不會再找她問話。

女網友無奈反問鍾沛君：「身為一個政治人物，你是怎麼進行實名認證的？流程上讓我充滿疑問？就因為網友的臉書名字用了本名你就從全台灣叫這個名字的當中挑一個隨便發存證信函？鍾小姐在三月送出證據進行提告我八月收到存證信函。這中間的時間完全沒有人要去證實對方到底是誰？還是證實不出來？」

她還說自己愈想愈生氣，喊話即便事情過了半年多，「這件事就像一根刺在那，希望未來在進行相關提告時，能有更嚴謹的身份確認流程，避免無辜的人承受不必要的壓力。」她也表示自己去年就曾打電話到檢察官辦公室，並要求鍾沛君必須向她道歉，為擾民道歉，但迄今沒有收到任何人的回應。

為此有網友呼應「衰小莫名其妙被告刑事，提心吊膽好幾個月跟浪費一整天時間（還要請假）跑法院。結果告人的什麼代價都不用付嗎？？」但也有網友提醒「傳票的話，有可能不是告訴人的錯，也許她提告時只給地檢署fb截圖，請地檢署依職權調查戶籍資料，但戶役政系統如果沒有輸入身分證字號，只用姓名跟大概的出生年份去查，確實很可能會查到不只一個人，這種狀況有可能所有被查到人都被地檢署傳去問，而且地檢署也不會主動告知告訴人他們查到誰、查到幾個。」

鍾沛君則無奈回應：「北檢的鍋，卻是我被罵，誰向我道歉？」

由於女網友指控，檢察官還告知對方鍾沛君提告時，有進行「實名認證」，但鍾沛君解釋，當時她只是提供網友帳號(截圖)以及對方公開在社群上的電子郵件，請檢方依照IP追查，根本不理解這說法從何而來，「請問我有什麼公權力去『實名認證』，若是網友轉述屬實，請北檢說明」。


整起事件起因去年3月17日，鍾沛君參加年代新聞《新聞面對面》錄影時，主持人謝震武問：「罷免王鴻薇現場那個（打人）大媽，妳有什麼看法？」，鍾沛君當時回應：「很簡單，我想甚至不用問王鴻薇委員，一定是譴責暴力要劃清界線，這沒有第二種選擇，你會缺這種理盲的反罷免嗎？更何況她是不是反串的還不知道。」

事後有杜姓女網友在社群針對鍾沛君提到的「反串」提出評論，三立政論節目《前進新台灣》也引用網友說法評論。鍾沛君認為此番操作是扭曲她話語、帶風向，將她從譴責暴力，質疑打人者反串，扭曲成她支持暴力，質疑被打者反串，因而提告女網友和三立董事長張榮華、主管、主持人、名嘴等6人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊
快訊／南韓嚴重大火50傷　下令「全國消防動員」
4惡犬圍攻！她衣服被咬碎　全身傷縫200針
柯文哲326一審宣判　沈政男預測結果
費嫂要來台灣了！　開球登台應援
快訊／新北大道工安意外　鋼板彈開砸死人
跟張淳淳投資鬧糾紛　洪誠陽哭了「掉入拿不到錢的陷阱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲3/26一審宣判！　沈政男預測「0到5年刑度」無罪也有可能

女網友控亂告人！鍾沛君也怒了「北檢害我背鍋，誰向我道歉？」

女子幼年出養澳洲欲回復國籍受阻　劉世芳查核中：可採DNA比對

打造順暢通勤！陳見賢提「竹縣交通456」　升級交通新藍圖

國民黨4連霸北市議員李傅中武辦公室遭搜索　傳涉詐助理費

直擊／綠委舉牌嗆雙重國籍　李貞秀倒讚回嗆

「校校有公托」掀藍綠攻防　李四川競辦批蘇巧慧：難以聽見基層心聲

蘇巧慧指新北公托量能遠超北市　蔣萬安挺川伯：減輕爸媽負擔是共同使命

李柏毅稱呼「李女士」　李貞秀提案送懲處：這是對我的公開羞辱

有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

柯文哲3/26一審宣判！　沈政男預測「0到5年刑度」無罪也有可能

女網友控亂告人！鍾沛君也怒了「北檢害我背鍋，誰向我道歉？」

女子幼年出養澳洲欲回復國籍受阻　劉世芳查核中：可採DNA比對

打造順暢通勤！陳見賢提「竹縣交通456」　升級交通新藍圖

國民黨4連霸北市議員李傅中武辦公室遭搜索　傳涉詐助理費

直擊／綠委舉牌嗆雙重國籍　李貞秀倒讚回嗆

「校校有公托」掀藍綠攻防　李四川競辦批蘇巧慧：難以聽見基層心聲

蘇巧慧指新北公托量能遠超北市　蔣萬安挺川伯：減輕爸媽負擔是共同使命

李柏毅稱呼「李女士」　李貞秀提案送懲處：這是對我的公開羞辱

有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊　面臨停滯性通膨

菊池雄星嘆WBC止步8強「只剩不甘」　盼今年站上季後賽大舞台

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

【廣編】華彩終章：RM 07-01彩色陶瓷系列2026年新作

錄影前一天表妹突逝　小CALL情緒潰堤難平復

快訊／高雄男倒臥壽山產業道路...身體已屍僵　民眾嚇壞報警

中醫用超音波「科技把脈」62人完訓　衛福部：待達成共識後定指引

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

快訊／南韓汽車零件廠大火50傷　下令「全國消防動員」

【羊還在拼命卡位】下一秒兒子竟拿起紅蘿蔔自己先吃了XD

政治熱門新聞

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

卓榮泰赴日曝光日高層震怒？　外交部抓包是變造文件：夾雜簡體字

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

改稱南韓遭酸　林佳龍一句話再掀風波

國民黨4連霸北市議員李傅中武辦公室遭搜索　傳涉詐助理費

公務員考績擬修法「取消甲乙丙丁」

影／國造「海鯤軍艦」內裝曝光！　賴清德首度親自登艦視導

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

柯文哲3/26一審宣判！　沈政男預測「0到5年刑度」無罪也有可能

蔡正元入監倒數　連發送行照

有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A走政治獻金　為何你沒事？

中東戰火未歇仍出團去杜拜　林佳龍嘆像「台灣阿信」：喊也喊不聽

更多熱門

相關新聞

《鏡》告妨害名譽遭駁　黃國昌嗆：法院認證垃圾媒體

《鏡》告妨害名譽遭駁　黃國昌嗆：法院認證垃圾媒體

民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，接任主席的黃國昌在2024時多次怒罵《鏡週刊》是「垃圾媒體」，遭《鏡週刊》提起妨害名譽告訴及侵權行為損害賠償之訴。黃國昌今（18日）在Threads上發文，「今天，台北地院將鏡的濫訴駁回，鏡再吞一敗！法院認證垃圾媒體」。

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」被起訴

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」被起訴

「我只是條賤狗沒有人權」　陳佩琪控姜長志訊問「斜眼看狗低」

「我只是條賤狗沒有人權」　陳佩琪控姜長志訊問「斜眼看狗低」

獨／菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

獨／菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

不只偵訊示範帶　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只偵訊示範帶　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

關鍵字：

鍾沛君北檢妨害名譽誤傳票身份認證

讀者迴響

熱門新聞

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面