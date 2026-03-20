「龍抬頭」撞春分！彰化麻糬名店排200米　全為幫土地公黏錢財

記者唐詠絮／彰化報導

今（20）日是農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公福德正神的聖誕，更罕見巧遇二十四節氣中的「春分」。由於下一次兩者同一天要等到2045年，許多民眾把握這難得的好日子求財祈福，彰化市街頭一早就湧現排隊奇景，各大麻糬名店前人龍長達兩百公尺，有人苦等一個多小時，就為了買麻糬幫土地公「黏錢財」。

▲彰化市麻糬名店排長龍。（圖／民眾提供）

▲彰化市麻糬名店排長龍。（圖／民眾提供）

民間相傳，土地公最愛吃口感軟Q的麻糬，信徒相信用麻糬祭拜能黏住土地公的鬍鬚，象徵把財運、好運通通「黏過來」。為了搶在好時辰獻上供品，彰化市知名的麻糬老店如「大元餅行」、「玉瓏坊」及「玉華珍」等，從昨天起就湧現搶購人潮。今天現場更有民眾苦笑說，排了一個多小時還看不到店門口，「就算站到腳痠也得等，畢竟這日子太難得，誠意最重要！」

有趣的是，雖然彰化以肉圓和爌肉飯聞名全台，這兩天麻糬店的超人氣卻硬是把在地美食比了下去。由於部分店家沒有限制購買數量，不少民眾一買就是好幾盒，儘管排隊人龍綿延上百公尺，信眾依舊耐心等候，就是要在土地公生日這天獻上最誠心的祝福。

▲彰化市麻糬名店內忙不停。（圖／民眾提供）

民俗專家指出，農曆二月初二被稱為「龍抬頭」，也有春龍節、青龍節之稱，象徵冬眠結束。傳統上認為，這天掌管降雨的龍王抬頭，雨水將增多、春耕開始。民間流傳「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流」，今年加上「春分」是雙重好兆頭，這天祭拜土地公除了準備麻糬，保持虔誠之心祈求，更能為整年財運加分。

▼彰化市麻糬名店外大排長龍。（圖／民眾提供）