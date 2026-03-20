吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

▲北市大同區黃姓女子與男友吵架怒放火燒家，自己也燒傷。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓女子與林姓前同居人因細故發生爭執，竟在租屋處內持打火機點燃掛在曬衣架上的藍色布幔，火勢一發不可收拾，不僅將1樓住宅燒到失去居住功能，還延燒波及鄰宅，連她自己也被燒傷。士林地院審理後，認定黃女主觀上具有放火的不確定故意，依《刑法》放火燒燬現供人使用之住宅罪，判處有期徒刑7年10月。

黃女與林男曾為情侶並同住該處，依法屬家庭成員。2025年4月8日中午，2人發生口角，黃女明知屋內布幔、家具等均為易燃物，仍持打火機點燃布幔，導致火勢失控；她手部、頭部及腳部均受燒傷，火勢並波及周邊建物，造成鄰宅鐵皮牆、鐵窗、鐵捲門變色，牆面及物品燻黑。

法官勘驗監視畫面發現，當時布幔已起火燃燒，林男質問「妳放火幹什麼」，黃女卻回稱「你放的」、「我在救火」，甚至在對方表示要報案時回嗆「不用打啊，裝什麼裝啊」。

開庭時，黃女雖坦承點火，但否認故意放火，辯稱曾試圖滅火，並主張現場無適當工具；辯護人亦主張應屬失火或過失。不過法官未採信，認為她明知屋內充滿易燃物，仍點火並放任火勢發展，對結果發生抱持容任態度，構成不確定故意。

法官指出，本案建物主要結構受損，已達「燒燬」程度，且火勢延燒鄰宅，危及不特定人生命與財產安全，構成公共危險；至於辯方主張黃女案發時情緒不穩，法官認為她仍能清楚對話、應對，辨識能力未受影響，無減刑或鑑定必要。

合議庭審酌，黃女未以理性方式處理衝突，反而在住宅內放火，導致住處燒毀並波及他人，危害社會安全重大，因此判處有期徒刑7年10月。