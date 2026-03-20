　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市大同區黃姓女子與男友吵架怒放火燒家，自己也燒傷。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓女子與林姓前同居人因細故發生爭執，竟在租屋處內持打火機點燃掛在曬衣架上的藍色布幔，火勢一發不可收拾，不僅將1樓住宅燒到失去居住功能，還延燒波及鄰宅，連她自己也被燒傷。士林地院審理後，認定黃女主觀上具有放火的不確定故意，依《刑法》放火燒燬現供人使用之住宅罪，判處有期徒刑7年10月。

黃女與林男曾為情侶並同住該處，依法屬家庭成員。2025年4月8日中午，2人發生口角，黃女明知屋內布幔、家具等均為易燃物，仍持打火機點燃布幔，導致火勢失控；她手部、頭部及腳部均受燒傷，火勢並波及周邊建物，造成鄰宅鐵皮牆、鐵窗、鐵捲門變色，牆面及物品燻黑。

法官勘驗監視畫面發現，當時布幔已起火燃燒，林男質問「妳放火幹什麼」，黃女卻回稱「你放的」、「我在救火」，甚至在對方表示要報案時回嗆「不用打啊，裝什麼裝啊」。

開庭時，黃女雖坦承點火，但否認故意放火，辯稱曾試圖滅火，並主張現場無適當工具；辯護人亦主張應屬失火或過失。不過法官未採信，認為她明知屋內充滿易燃物，仍點火並放任火勢發展，對結果發生抱持容任態度，構成不確定故意。

法官指出，本案建物主要結構受損，已達「燒燬」程度，且火勢延燒鄰宅，危及不特定人生命與財產安全，構成公共危險；至於辯方主張黃女案發時情緒不穩，法官認為她仍能清楚對話、應對，辨識能力未受影響，無減刑或鑑定必要。

合議庭審酌，黃女未以理性方式處理衝突，反而在住宅內放火，導致住處燒毀並波及他人，危害社會安全重大，因此判處有期徒刑7年10月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南韓嚴重大火50傷　下令「全國消防動員」
4惡犬圍攻！她衣服被咬碎　全身傷縫200針
柯文哲326一審宣判　沈政男預測結果
費嫂要來台灣了！　開球登台應援
快訊／新北大道工安意外　鋼板彈開砸死人
跟張淳淳投資鬧糾紛　洪誠陽哭了「掉入拿不到錢的陷阱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

快訊／高雄男倒臥壽山產業道路...身體已屍僵　民眾嚇壞報警

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

黑幫「送神主牌」咒死討債！7人落網主嫌收押　赫見前高雄議員

雲林電器行火警！濃煙吞沒店面全燒毀　隔壁小吃店被燻黑

當3歲女兒面狂吸安毒！害她驗出「破萬數值」　無良鴛鴦判8月

快訊／新北工安意外！工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

嘉義自小客失控打滑猛撞多車！混亂畫面曝　車門卡死駕駛受困

基隆公車為閃車急煞！2乘客拋飛摔地畫面曝　髖關節骨折送醫開刀

「龍抬頭」撞春分！彰化麻糬名店排200米　全為幫土地公黏錢財

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

快訊／高雄男倒臥壽山產業道路...身體已屍僵　民眾嚇壞報警

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

黑幫「送神主牌」咒死討債！7人落網主嫌收押　赫見前高雄議員

雲林電器行火警！濃煙吞沒店面全燒毀　隔壁小吃店被燻黑

當3歲女兒面狂吸安毒！害她驗出「破萬數值」　無良鴛鴦判8月

快訊／新北工安意外！工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

嘉義自小客失控打滑猛撞多車！混亂畫面曝　車門卡死駕駛受困

基隆公車為閃車急煞！2乘客拋飛摔地畫面曝　髖關節骨折送醫開刀

「龍抬頭」撞春分！彰化麻糬名店排200米　全為幫土地公黏錢財

忘拔機車鑰匙！國一生偷騎兜風2小時被逮　後面還載11歲童

中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊　面臨停滯性通膨

菊池雄星嘆WBC止步8強「只剩不甘」　盼今年站上季後賽大舞台

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

【廣編】華彩終章：RM 07-01彩色陶瓷系列2026年新作

錄影前一天表妹突逝　小CALL情緒潰堤難平復

快訊／高雄男倒臥壽山產業道路...身體已屍僵　民眾嚇壞報警

中醫用超音波「科技把脈」62人完訓　衛福部：待達成共識後定指引

吵架放火燒家！北市女嗆「不用打119」　反被火吞判7年10月

快訊／南韓汽車零件廠大火50傷　下令「全國消防動員」

F✦FOREVER深圳舞台冒煙　工作人員很慌..阿信湊熱鬧XD

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

即／晚安小雞移送畫面曝！遭通緝坦承「2年前的事情」

徐漢疑棄保潛逃鄰居：他說是被冤枉

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

阿嬤下田遭4惡犬圍攻　全身傷慘縫200針

獨／晚安小雞落地被抓內幕曝！估明中午後複訊

中油「最貪執行長」棄保潛逃　發布通緝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面