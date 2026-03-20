屏東人不是次等公民！ 蘇清泉提政見：老人健保免費

▲蘇清泉政見：屏東老人健保免費。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉20日提出老人健保免費政見，主張65歲以上長者及55歲以上原住民免繳健保費，強調全台多數縣市已實施相關政策，屏東不應被排除在外。他直指醫療資源與城鄉差距影響壽命，呼籲政府正視不平等問題，讓屏東縣民享有基本醫療保障。

蘇清泉今（20）日指出，在全國七成的老人都不用繳健保費的情況下，屏東縣民不是次等公民，不應成為被遺忘的一群，因此他提出政見：屏東縣應推行65歲以上健保免費、原住民55歲以上健保免費。

他指出，最新內政部統計全國平均壽命，男性77.42歲，女性84.30歲，屏東縣平均男性73.77歲，女性81.60歲，屏東人壽命比全國平均要低了近3歲。屏東是全台各縣市壽命最短的倒數第三名，僅次於花蓮台東，更是西部最低，關鍵因素正是城鄉差距，是偏鄉醫療資源的近用性與便利性，遠遜於都市所導致。

醫療專業的蘇清泉強調，國民黨執政時期推動建立全民健保，於1995年起實施，最大可能地縮小了醫療的城鄉差距，然而另一個現實的差距還沒被關注的，則是老人健保免費。他認為，這讓邁入超高齡社會的屏東縣，居於醫療資源不平等的地位。

「醫療資源不平等，是屏東縣民身處台灣尾，『站尾包衰』的事實。」蘇清泉說，作為屏東出身的代議士、作為東港執業的醫師，完全無法接受。他並表示，這也是為什麼他從政以來，一直把屏東老人健保免費當主要政見，他強調，屏東人不是次等公民，身處同一個國家，不應存有這種醫療資源的城鄉差距。

蘇清泉說，六都人口占全國民眾七成，六都均已經實施老人健保免費，屏東人的「人均所得」為全台倒數第二，已經是社經弱勢，本就是應該政府資源都加照顧的一群，但這項社福補助，屏東人卻長期被排除在外，這個不平等必須被重視。

因此蘇清泉重申這項政見：屏東縣民年滿65歲以上應免繳健保費；原住民身分者年滿55歲以上應免繳健保費。蘇清泉指出，這次再度提出這項政見，也希望獲得民眾支持，讓屏東縣民得以享有這項社會福利政策，並呼籲各縣市及中央政府重視，勿讓屏東處於醫療資源劣勢，加大了社會的不平等。