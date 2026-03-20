國家資安院爆內鬼！設「許願池」分享機密資料　3研究員交保

▲前總統蔡英文揭牌運作的國家資通安全研究院，驚爆有研究員扮駭客入侵自家系統長達1年。（資料照／數發部）

記者劉昌松／台北報導

負責推動國家資安防護的資安院驚傳遭駭客入侵，台南沙崙院區的前瞻研發組研究員，涉嫌從去年起，利用蠕蟲程式蒐集內部系統限閱文件，丟到雲端「許願池」供同事隨時閱覽，內容恐包含涉及國安機敏資料。台北地檢署19日突襲搜索約談彭姓、丁姓、李姓等3名具駭客資格的研究員，訊後交保50萬到10萬元不等。

資安院全稱為國家資通安全研究院，負責提升國家資安科技能力，協助政府機關及關鍵基礎設施應變處置重大資安事件，是獨立於公部門外、受數位發展部監督的行政法人，2023年2月10日正式揭牌，首任董事長為唐鳳，現任董事長是中研院院是李德財，院內聘僱的研究員都具有資安長才，此次涉案的李昱勳還是京都大學博士。

因為資安院與國內許多公私部門合作進行資安維護，因此內部文件檔案有明確的分級讀取限制，但2026年初，資安院主機系統出現異常，經查是遭人植入蠕蟲程式，無差別地蒐集下載各類檔案，資安院循線找到登入IP來自台南沙崙院區的研究員李昱勳的公發電腦，登入帳號是同屬前瞻研發組的研究員丁柏楓。

檢調獲報後不敢大意，19日由檢察官廖彥鈞親自帶著新北市調處幹員南下，資安院副院長配合到場，召集李昱勳、丁柏楓開臨時會議，專案小組趁隙搜扣2人手機、電腦，搜索過程中得知前瞻研發組長彭敏君也涉案後，緊急聯繫資安院院長林盈達出面，以商討要事為由把正在台北開會的彭敏君找進辦公室，調查官隨即亮出搜索票查扣彭敏君手機。

據了解，全案起因於彭敏君以上級要求節省經費、方便形成流程為由，找丁柏楓執行XMAS計畫，利用李昱勳的電腦當跳板，把系統內文件下載後整理編製EXCEL檔，再丟到雲端讓前瞻研發組成員視工作需要取用，由於這個EXCEL檔打破原本的文件分級限制，內容包羅萬象，被成員取名「許願池」。

檢察官訊問後，在20凌晨依違反《刑法》妨害電腦使用、《個人資料保護法》等罪，命彭敏君交保50萬元、丁柏楓20萬元、李昱勳10萬元，專案小組已著手追查這套XMAS計畫執行目的，同時釐清遭蠕蟲程式蒐集的文件是否包含國防、軍事機密內容及外流情形。