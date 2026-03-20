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柯文哲3/26一審宣判！　沈政男預測「0到5年刑度」無罪也有可能

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案將於3月26日，也就是下周四宣判。對此，精神科醫師沈政男19日分析柯文哲4條罪名，預測4罪名加起來會被判5年以下，全部無罪也是有空間，所以合理預測應該是「0到5年的刑度」。他強調，如果最後判超過5年，甚至超過10年，那真的非常難以理解，自己的預測都是基於科學證據與邏輯推論，並不是亂猜。

沈政男表示，柯文哲官司將在下禮拜四下午一審宣判，大家都在問會被判幾年？不少人都說柯文哲會判在10年以下，他是最早提出這個看法的人，現在自己對這個案子宣判有了不一樣的看法，自己最新預測，柯文哲4個罪名加起來會被判5年以下，全部無罪也是有空間，所以自己合理預測應該是「0到5年的刑度」。

沈政男指出，檢方認為柯文哲有4條罪名，第一個是收賄罪，建議判刑15年。第二個是政治獻金、木可公益侵占，建議判5年跟6年，第三個是眾望基金會的背信罪，建議判2年6個月，那第四個圖利罪呢？為什麼檢方沒有量刑建議？因為收賄罪如果成立，圖利罪就會被吸收了，有收錢當然判比較重的收賄罪，如果沒有判收賄罪，到時候法官會用圖利罪自行量刑。

沈政男分析，這幾個量刑，檢察官的求刑都偏重，公益侵占平均判刑是判1年多、背信罪平均是判8個月，所以這次檢察官雖然4條罪名求刑28年多，把案子講得很嚴重，但其實是用比較高的刑度求刑。

圖利罪部分，沈政男認為，很多人認為有判有罪的空間，但自己認為，應該會判無罪，因為構成要件很難成立，法官要被說服也有困難，構成要件是「明知違法」，都市計畫法適用很難搞清楚，檢察官、法官到現在也沒有完全搞清楚細節，怎麼能說柯文哲搞得清楚？而且違法見仁見智，一審法官並無這方面的專業與經驗，應該同時走行政訴訟判斷京華城案是否有到達違法的程度，因此，綜合起來，法官要被說服圖利罪成立是有困難的。

沈政男提到，李述德因大巨蛋案被判圖利，他的上司時任市長馬英九完全沒事，同理可證，柯文哲沒有主持都委會會議，京華城又比大巨蛋案複雜百倍，也沒有任何下令違法的證據，所以從李述德的案子看，柯文哲應該會沒事。

收賄罪部分，沈政男認為，金流根本查不到，但法律上有間接證據，就是用推測、推敲的也可以，但這個案子的間接證據力道也不夠，整個京華城案就是檢方看到「1500小沈」，把案子想成以收賄為核心所犯下圖利廠商的罪刑，但後來金流都很難兜起來，檢方劇情就整個垮下來了，而且「1500小沈」與一堆政治獻金擺在一起，邏輯上頂多是政治獻金，怎麼會是賄賂？要變成賄賂也要有對價關係，目前也找不到，因此要判有罪的空間其實也不大。

在2條公益侵佔部分，沈政男表示，自己認為會判無罪到各1年多，檢察官求刑5、6年到最頂的刑度，但實際上不會這樣判，侵占必須將他人之物據為己有，台灣司法史上也沒有政治獻金被認為是公益侵占的判例，如果被判決有罪，頂多就是1條1年多，兩案加起來大概2到4年。

背信罪方面，沈政男表示，自己認為會判無罪到8個月，背信罪構成要件為「為他人處理事務濫用別人信任」，但用在政治獻金講得通嗎？這個真的太牽強。

沈政男強調，這件事情就是因為柯文哲當時身兼市長又擔任民眾黨主席，當黨主席就會收受政治獻金，這樣的雙重身份就會很麻煩，本來是兩條平行線，但在有色眼光就會被看成像麻花攪在一起，所以將政治獻金時間、行政流程隨便套一下就說有因果關係，政治獻金應該用政治獻金法處理，怎麼會用到貪污治罪條例？

針對是否影響柯文哲選總統，沈政男指出，一審若被判10年以上，柯文哲就不能選總統，法官當然會盡量公正客觀，不受影響，但內心深處不可能完全不想到這一條。

沈政男強調，總結來講，合理判決是4個罪名全部無罪，但法官不是自己，如果局限於專業能力，可能會判0到5年，如果最後加起來判超過5年，甚至超過10年，那真的非常非常難以理解，自己的預測都是基於科學證據與邏輯推論，並不是亂猜，重點是大家要看清楚他的證據與推論的過程。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼沈政男。（圖／記者林敬旻攝）

▼沈政男。（圖／記者林敬旻攝）

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