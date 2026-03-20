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好市多推「非會員免費服務」4項體驗　業者證實：1人可憑1券入場

▲▼好市多推出「非會員免費體驗服務」。（圖／業者提供）

▲好市多推出「非會員免費體驗服務」引發討論。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

好市多推出「非會員」也能入場的體驗機制，引發網友討論。今（20）日網友在臉書社團分享一張「非會員免費服務體驗券」，內容涵蓋眼鏡、聽力、輪胎及藥局等服務。業者也證實，1人可憑1張券入場，每券僅限使用1次。

網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，近日收到一張由工作人員提供的體驗券，可邀請尚未成為會員的親友入場體驗，並詢問「是否一張券只能1人使用」，引發討論。

根據分享內容，體驗券需由會員至賣場指定部門索取後轉交親友，非會員持券即可入場，且「無須會員陪同」，但僅限體驗指定服務。此次開放內容涵蓋4大部門，包括：光學眼鏡部、聽力中心、輪胎中心、藥局，讓非會員可接觸好市多的專業服務。不過，體驗券不適用於一般賣場購物。

針對網友提問，台灣好市多說明，體驗券活動自去年12月3日啟動，採限量發放，發完為止；每張體驗券限1人使用，且僅適用上述服務項目。

好市多表示，為讓會員及非會員更深入了解並體驗Costco所提供的服務內容，推出相關體驗機制，邀請非會員憑券前來體驗服務與價值，並持續提供會員優質的消費與服務體驗。

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