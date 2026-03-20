加速部署？美媒稱「6艘兩棲軍艦」將赴中東　官兵銷假增援

▲「拳師號」（USS Boxer）航經加州聖地牙哥灣（San Diego Bay）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國保守派媒體《極限新聞》（Newsmax）19日報導，美軍正加速向中東部署更多兵力，包括多艘軍艦與大約4000名海軍陸戰隊員及水兵，支援對抗伊朗的戰鬥。不過，總統川普已駁斥派兵報導，強調即便真有計畫也不會透露。

兩棲軍艦齊發 大量海軍陸戰隊

《極限新聞》引述4位匿名官員說法報導，「拳師號」兩棲攻擊艦戒備群（Boxer Amphibious Ready Group）與第11海軍陸戰隊遠征部隊已啟動部署程序，預計從西岸出發，橫跨印太地區，並且提前部署至中東。官兵們完成認證與培訓後，已縮短休假時間加速部署。

其中，「拳師號」兩棲攻擊艦戒備群的編制包括「拳師號」兩棲突擊艦、「波特蘭號」（USS Portland）及「康斯托克號」（USS Comstock）兩棲船塢登陸艦，配備F-35戰機、各式飛彈及兩棲載具，不僅能夠在艦上發射，也能夠執行陸地突襲任務。

官員們還透露，「拳師號」將與已經啟程的「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦會合。隨同「的黎波里號」的其他艦艇先前未獲報導，但多名官員透露，「紐奧良號」（USS New Orleans）將在短期內加入行動。另一名官員則說，駐紮日本的「拉什摩爾號」（USS Rushmore）船塢登陸艦，也被預期前往中東。

報導指出，這6艘兩棲艦艇將為該地區增加大約8000名美軍，其中包括4000至5000名海軍陸戰隊員。

川普駁斥派兵 有計畫也不會講

《路透社》17日引述1名美國官員及3名知情人士報導，五角大廈已針對伊朗戰事可能進入新階段展開準備，且不排除部署地面部隊至伊朗本土的選項。

不過，川普19日否認調派數千名美軍增援中東的報導。他在《極限新聞》直播受訪時回應，「不，我沒有要把軍隊派到任何地方。即便我要這麼做，也肯定不會告訴你們。但我不會部署軍隊。」

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