幫出錢投資還送獲利3％？　台南女中招挨告涉詐！結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）被指控將個人名下的金融帳戶提供給詐團使用，導致受害者遭詐騙2.5萬元；但她堅稱自己也是被騙的，後來從她帳戶轉出的金額，比受害者損失的錢還要多。台南地院法官審理後，認為檢方的證據仍有可疑之處，最終因證據不足，裁定小芸無罪。

▲小芸被指控涉詐，但她堅稱自己也是被騙的。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，小芸在2023年9月間將自己的金融帳戶資料提供給林姓男子，並依照對方指示，申請虛擬貨幣交易帳戶；接著詐團成員透過假投資話術，誘導受害者將錢匯入小芸的帳戶，共計得手2.5萬元。

隨後，小芸依照指示，將帳戶中的錢用來購買虛擬貨幣，再轉匯至林男指定的電子錢包。受害者發現被騙之後，憤而報警處理，警方很快便循線找上小芸。

小芸辯稱，她上網尋找投資機會，進而認識林男，林男聲稱願意先出一筆錢，幫助她購買泰達幣，獲利3％都算她的，等到賺錢之後再返還即可，條件是要綁定銀行帳戶，而且從她的帳戶轉出的錢共計3.5萬元，比受害者匯入的金額還要多，她也是被騙的。

台南地院法官表示，經比對小芸與林男之間的LINE對話內容、交易明細等證據，確實與小芸供述的情節相符，況且，如果她有詐欺、洗錢的主觀意圖，何必投入比贓款更高的金額，冒著被關的風險與林男一起行騙。

法官指出，目前無法排除小芸遭到詐團欺騙才會提供帳戶資料的可能性，檢方現有的證據仍有可疑之處，無法讓本院形成小芸有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」的證據法則，最終裁定小芸無罪，全案仍可上訴。