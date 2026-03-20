日共產黨議員質疑「為何不譴責美國」　高市早苗無奈聳肩神回

記者羅翊宬／編譯

美軍攜手以色列空襲並斬首伊朗，引發伊朗向中東周邊各國發動報復攻擊，且封鎖重要運輸航道荷姆茲海峽。對此，美國總統川普呼籲盟友出動船艦護航。其實，日本首相高市早苗訪美前，曾在參議院被共產黨參議員質疑「為何不發聲譴責美國」，結果她只說了一句話回擊並果斷聳肩，引發網友熱烈討論。

日本首相高市早苗、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、總務大臣林芳正等人17日出席參議院預算委員會，接受在野黨議員質詢。針對中東緊張情勢升溫，以及川普呼籲盟友派艦護航等問題，日本共產黨參議員山添拓首先指出西班牙拒絕美軍使用境內基地，緊接著他話鋒一轉，詢問高市早苗單獨譴責伊朗的公平性。

山添拓向高市早苗問道，「總理（指高市早苗）譴責伊朗的同時，另一方面，卻不曾譴責美國與以色列，且不曾要求美國總統川普停止對於伊朗的攻擊行動。總理，這是為何呢？」

對此，高市早苗帥氣回應道，「因為之後我就要和川普總統見面」；她搭配著生無可戀的表情，聳肩說道，「以上」。

山添拓再次詢問，「您在與川普展開會談時，會要求美國停止攻擊嗎？」高市早苗表示，「我不方便做出判斷，但對於伊朗正在攻擊中東周邊鄰國，我國和G7會員國高度表達擔憂。」

日本網友在Yahoo留言評論山添拓在這場質詢的表現，「只要觸怒川普，那麼哭的會是日本企業和國民，政府應該思考在國家利益與和平之間如何取捨，只要一想到把外交交給共產黨，就覺得很恐怖」、「共產黨什麼都做不了」、「不或自己向美國國務卿盧比歐打電話、要求停戰喔」、「只希望參議院能趕快改選，把這些沒用的在野黨用投票的方式給清掃乾淨」。