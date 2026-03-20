打造順暢通勤！陳見賢提「竹縣交通456」　升級交通新藍圖

▲陳見賢提「竹縣交通456」政見 。（圖／陳見賢競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今（19日）針對交通議題提出政策藍圖，直言「交通，是新竹縣最大的民生問題」，並正式推出「竹縣交通456」整體方案，從交流道改善、人本交通到公共運輸升級三大面向系統性改革，回應快速成長的人口與產業通勤需求。

陳見賢指出，新竹縣通勤數據來看，湖口工業區每日通勤需求約達1.9萬人次，新竹科學園區更高達8.8萬人次，縣府近年在經國橋、興隆橋廊帶導入區域智慧交控系統，上線後已成功縮短主要路徑行車時間約30%。同時推動十大交通建設，其中台一線替代道路第一期工程進度已超過43%，未來將大幅縮短新豐、湖口往返竹北的通勤時間。

面對人口持續成長與科技產業帶動的交通需求，陳見賢強調，必須以更高層次的治理思維推動整體改革，因此提出「竹縣交通456」，以交通處為核心統籌推動。在「四大交流道改善」方面，將優先推動竹北交流道、寶山交流道優化工程，同時加速二重交流道及湖口第二交流道的可行性規劃，從源頭紓解車流壓力，改善長期壅塞問題。

在人本交通上，陳見賢提出「五大人本交通措施」，包括優化路口槽化線設計、擴展標線型人行道、導入行人優先號誌、增加行人通行秒數，以及增設停車帶綠底人行道，全面提升行人安全與通行品質，打造更友善的步行環境。

針對交通部於114年11月12日同意補助新竹縣市共同提出的「大新竹地區輕軌整合路網可行性研究」，但從可行性研究、綜合規劃到實際動工與完工，還需要一段時間。因此，陳見賢提出「六條捷運級公車路網」作為先行策略，強調以高頻次、準點化、專用路權優化等方式，打造具備「類捷運服務品質」的公車系統，提前承接未來軌道運輸的運量需求，培養民眾使用大眾運輸的習慣。

六條路網將串聯主要生活圈與產業節點，包括「高鐵特定區－竹北－新竹」、「芎林－高鐵特定區」、「新埔-高鐵特定區」、「湖口－新竹工業區－竹北」、「新庄子－新豐－竹北－新竹」、「竹東－二重埔－竹科」，精準對應目前通勤熱區與產業動線，強化跨區通勤效率，成為紓解科技產業通勤壓力的重要動脈。

此外，陳見賢也強調推動「低底盤公車」全面普及，讓輪椅族與嬰兒車族群能夠無障礙搭乘，實踐交通平權。他表示，公共運輸不只是移動工具，更是城市治理與生活品質的重要指標，讓道路更順、行人更安全、運輸更有效率，打造一個真正宜居、宜業的新竹縣。