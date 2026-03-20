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女子幼年出養澳洲欲回復國籍受阻　劉世芳查核中：可採DNA比對

▲▼ 國民黨立委王鴻薇協助46年前被母親出養給澳洲人的Vanessa Miles請求恢復中華民國國籍 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）

▲藍委王鴻薇協助46年前被母親出養給澳洲人的Vanessa請求恢復國籍 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇今召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎恢復中華民國國籍。王鴻薇表示，去年凡妮莎在尋生母的過程中，申換她的中華民國護照，外交部高度重視與協助，但主管戶籍的內政部卻拒絕。對此，內政部長劉世芳今（20日）受訪時表示，內政部去年就跟凡妮莎保持聯絡，民政及衛福單位正在確認出生證明是否屬實，若無法會建議採用DNA確定的方式，如果可行，恢復國籍不會是太大問題。

王鴻薇說，凡妮莎出生3個月大就被賣給澳洲人收養，去年向台灣駐澳洲雪梨代表處申請回復中華民國國籍，但內政部認為「沒有證據能證明她在台灣出生」，而拒絕了她的申請，但凡妮莎確實在台北市出生，也有白紙黑字的出生證明，尤其出養時還是持用中華民國護照，由澳洲的養父母經由桃園中正國際機場出境到澳洲，她的護照上蓋有中華民國的出境章，內政部的判斷讓人匪夷所思。

對此，劉世芳受訪時表示，內政部去年就有跟凡妮莎保持聯絡，也知道她最近的狀況，會用同理心極力協助，凡妮莎在台的出生跟國籍證明，民政及衛福單位現在正在確認是否屬於真正的出生證明，因為擔心會有偽造的問題。

劉世芳說，如果出生證明無法做最後確認，內政部會建議採取用DNA方式，讓她在台灣的生母或生父，用DNA確定的方式，如果可行，回復台灣的中華民國國籍就不會是太大的問題。

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