年損200億美元！伊朗重創卡達17%液化天然氣出口　衝擊中韓4國

▲圖為卡達能源公司在卡達拉斯拉凡工業市的液化天然氣生產設施 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗為報復以色列襲擊南帕斯氣田，發射飛彈轟炸卡達拉斯拉凡能源設施。卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）19日表示，伊朗飛彈攻擊癱瘓卡達17%液化天然氣出口產能，每年損失預估高達200億美元（約新台幣6390億元），遇襲造成的廣泛破壞可能需要長達5年的時間才能修復。

卡達估年損200億美元 4國受衝擊

路透、天空新聞報導，卡比身兼國營企業卡達能源（QatarEnergy）執行長，他稱，14條液化天然氣（LNG）生產線中有2條受損、2座天然氣製合成油（GTL）設施有1座遭破壞，造成年產1280萬噸LNG產能中斷，可能耗時3至5年進行修復。

「我做夢都沒想到，卡達甚至是整個區域會遭受到這樣的襲擊」，卡比指出，中國、南韓、義大利和比利時都將受到衝擊，卡達將被迫對長期LNG供應合約啟動不可抗力條款，最長5年。

專家警告 多國忍耐接近極限

隨著中東戰火持續，中東問題專家警告，多國的忍耐已接近極限。卡達國防分析師穆哈納迪（Rashid Al Mohanadi）指出，這場戰爭已經嚴重干擾當地經濟與生計，預期任何反制行動都將由波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）協調執行。

不過穆哈納迪也說，「波斯灣合作理事會展現高度智慧與自制力，這歸功於完善國防規劃和有效防禦系統。但克制有其底線，我希望戰爭能在這道極限被突破前停下」。