日變態牙醫要「女病患伸舌頭」！下體趁機緊貼猥褻　犯案手法曝

▲日本一名牙醫趁看診時猥褻女病患。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡市一名49歲牙醫原田孝行涉嫌在診療過程中，對多名女性患者伸出魔爪。靜岡地方檢察廳19日依違反不同意性交等罪嫌，向法院起訴他。原田在就診時，刻意用毛巾遮住未成年女病患的眼睛，隨後將下體靠近女方的口中，還使用智慧型手機錄下整個猥褻過程。

根據《集英社》報導，曾擔任靜岡市牙醫師公會理事的原田孝行先前已經因對20多歲女患者犯案遭起訴，如今再爆出對未成年少女下手，手法令人髮指。

起訴書指出，原田孝行1月25日上午10點13分左右，在自己經營的牙科診所內，趁一名前來接受牙齒矯正治療的十多歲少女躺在診療椅上時，刻意用毛巾遮住她的眼睛，阻斷視線。然而這個動作並非治療所需，而是為了掩飾他的猥褻行為。

檢方指控，原田孝行謊稱「為了治療需要活動舌頭」，誘騙被害少女相信這是正常醫療程序。隨後他要求少女伸出舌頭，並將下體靠近，對其進行猥褻行為。更惡劣的是，原田孝行明知對方未滿18歲，犯案過程中仍使用智慧型手機錄影，並將影片儲存在手機中，因此除了猥褻罪外，還被指控製造兒童色情內容。

根據多名當地相關人士透露，出生於靜岡市的原田孝行從小學業優異、名列前茅。國中進入私立男校就讀，後來考進新潟縣的日本齒科大學新潟生命齒學部。畢業後他先在關東地區累積工作經驗，2009年返鄉開設診所。

令外界震驚的是，原田孝行直到2月案發後才卸下靜岡市牙醫師公會理事一職，同時也受委託擔任行政單位「身心障礙支援區分認定等審查會」的委員，堪稱地區醫療界的領導人物。事件爆發後，靜岡市牙醫師公會內部對此事件痛批，「絕對無法原諒。」

據悉，原田孝行將被送交醫療審議會審議，未來很有可能被吊銷執照。案件曝光後，警方陸續接獲其他「可能受害」的投訴，目前正在持續分析從原田孝行手機中扣押的資料，不排除將出現更多受害者。

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