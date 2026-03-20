週六文昌帝君誕辰！求考運升遷快拜　「3供品是禁忌」

▲農曆二月三日是文昌帝君誕辰。（圖／翻攝自文昌宮官網）

圖文／CTWANT

2026年3月21日(農曆二月三日)為「文昌帝君」誕辰，文昌星為二十八宿中紫微垣星官，主天下文運與祿籍；民間尊稱為「文昌帝君」，掌管士子的功名利祿。讀書人祭拜文昌帝君，祈求能金榜題名，學業成就，扶持學子無考運者，扶身定心，潛移默化，約束散漫心理，化為善念，努力向上，才思敏捷，智巧聰明，專心致志，博學多聞，順理成章。公教人員與上班族祭拜文昌帝君，祈求工作升遷、仕途如意。建議提早祭拜「文昌帝君」，期望能金榜題名，不要考試到了，才臨時抱佛腳！

一、祭拜文昌帝君的供品：

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祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主：1芹菜：代表勤學、勤奮，2蒜：計算，3蔥：聰明、開智慧、耳聰目明，4竹筍：順利，5包子、粽子：包中，6菜頭：好采頭，7桂花：發貴、蟾宮折桂，8發糕粽子：高中，9油一瓶：加油。10文昌筆。其含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。

▲拜文昌帝君供品。（圖／楊登嵙提供）

二、祭拜的供品禁忌：

祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但民俗有一項禁忌，芹菜、蔥、蒜煮時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋或完蛋。喝茶的時候要喝包種（包中）茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。

▲拜文昌帝君禁忌供品。（圖／楊登嵙提供）

三、安文昌燈：

文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。除參與考試之人需安奉外，對於工作有要升遷或需增進智慧、聰明之人亦需安奉。安奉文昌燈附上開光加持開竅文昌符，可帶身或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。

四、文昌筆：

「文昌星」主宰文昌、考試、智慧，「四」數在風水屬文昌數，「巽」為「文昌位」，五行屬木，為綠色。可用四支毛筆用紅線串連，拜完文昌帝君後吊掛在該位置，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力，公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提昇工作效率、業績。用紅線將毛筆綁起來，成為一個平面，變成「文昌筆」，吊掛在「文昌位」、書桌或辦公桌，「文昌筆」如果是擺橫的，要將筆尖的方向朝左龍邊（圖一），若是文昌筆是擺直的，則是筆尖要朝上，符合地理風水之「筆架山」；擺設對很重要，更能發揮「文昌筆」的作用來。

▲文昌筆。（圖／楊登嵙提供）

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