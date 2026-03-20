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不爽弟瞪他！夜市掏斧頭砍殺「ICU住3天」　殺人未遂判8年半

▲▼台中五權夜市濺血，哥持斧頭猛砍弟。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中五權夜市去年發生哥哥砍殺弟弟案，近日法院判王姓哥哥8年6月刑期。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名王姓兄弟檔感情不睦，懷疑弟弟報案稱自己修機車發出噪音，又認為弟弟有「瞪自己」，竟在夜市內當眾拿出斧頭朝弟弟砍殺，並恫嚇「給你死！」王弟頭部與胸口受傷，僅差1公分就砍到大動脈，好險被救回。法院近日依殺人未遂判處王男8年6月。

檢警調查，去年6月1日晚上，王男（46歲）不滿弟弟（42歲）在住家前「瞪視」，加上當天下午家裡有警察上門，稱有人檢舉「維修機車太吵」，懷疑就是弟弟去報案。王男見弟弟晚上出門，可能是要去清水區五權夜市，結果持著菜刀跟斧頭尾隨在後，上前就是一陣攻擊，直到警方到場將人壓制，才停手。

王弟被砍到左腋下撕裂傷合併胸大肌破裂、腋靜脈斷裂、左上臂撕裂傷（7公分）、左側胸撕裂傷（10公分）、左前額撕裂傷合併顳動脈斷裂（12公分）、後枕部頭皮撕裂傷（5公分）等嚴重傷勢，在加護病房住了3天，病況才穩定。

王男稱，沒有說過「要給你死」等語，只是要給弟弟一個教訓，順手朝弟弟身體揮砍，沒有注意是砍什麼部位，一時理智線斷掉。但法官認為，王男仍能對其行為有所預見，可能會造成死亡結果，是為故意殺人罪。

況且法院查出，王男跟弟弟因為早就有嫌隙，先前王男還動手放火，燃燒弟弟家。王男行為是受到積怨怒氣難平，無視攻擊頭部與胸部為要害處。考量王男坦承犯行，自述經濟狀況貧困、未能調解成立，依殺人未遂罪處8年6月刑期，可上訴。

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