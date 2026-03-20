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杜拜巧克力千層蛋糕搶爆！他曝1招輕鬆買到　店家：很多人專程來

▲▼杜拜巧克力千層蛋糕。（圖／@cherry_store11204授權引用）

▲杜拜巧克力千層蛋糕。（圖／@cherry_store11204授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣近來掀起一股「杜拜巧克力」甜點風潮，Lady M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發瘋搶，原價300元的蛋糕更被炒作到1500元。專門做代購的「桃桃小鋪」就發文表示，如果真的很想吃，不妨飛去香港購買，可以優雅的到店內，外帶一片回家享用。

想買杜拜巧克力千層蛋糕！他曝「香港」不用搶

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「桃桃小鋪」在Threads上分享，如果很想品嘗Lady M的杜拜巧克力千層蛋糕，可以考慮買一張機票飛香港，他日前吃完午餐後，就優雅的走去Lady M買一片外帶回家。他透露，自己要購買的時候，店員還笑了出來，肯定是知道台灣人都在瘋搶。

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貼文曝光後，不少網友都留言表示，「香港大半年前已經有賣，可能沒有宣傳，根本沒有人搶購」、「這東西到底是有多好吃」、「我記得香港換算下來比台灣貴，不過不用搶」、「買上機吃，人生一大樂事」、「有次蠻想試，看到價錢後就有些猶豫不決」、「來香港買，都留給你們。我們去日本吃其他」。從圖片可見，一片要120港幣，換算成新台幣，約490元。

香港的Lady M也透過Threads回覆，「Lady M 香港全線門市（機場分店除外）會持續提供杜拜巧克力千層蛋糕，大家可以放心來買！」小編也發文表示，最近有很多海外客人都是專程搭飛機到香港門市買杜拜巧克力千層蛋糕，為了滿足蛋糕迷，他們決定加推杜拜巧克力千層蛋糕的數量，努力製作，讓每位客人都可以品嘗到「邪惡味道」。

本文經「@cherry_store11204」授權引用

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