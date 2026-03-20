直擊／綠委舉牌嗆雙重國籍　李貞秀倒讚回嗆

▲立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委李貞秀未出具其已放棄中華人民共和國籍證明、以及其在登記參選時存在「雙重戶籍」，立委資格存在爭議，內政部官員未接受李貞秀質詢。民眾黨團今（20日）提案譴責內政部長劉世芳、當日委員會召委李柏毅。提案發言階段同樣吵成一團，綠委黃捷質疑雙重國籍效忠哪一國家？李貞秀則舉手喊，中華民國。數位綠委則在民眾黨座位前方舉牌「任公職禁止雙重國籍」，李貞秀倒讚回嗆。因現場實在太吵，立法院長韓國瑜也宣布休息十分鐘。

民眾黨團提案將綠委李柏毅送紀律委員會，提案指出，李柏毅數度刻意以「李貞秀女士」稱呼本院委員，既未維持會議主席應維持中立之原則，更依附行政權閣割自立委職權，對他黨委員進行公然歧視與霸凌，在李柏毅委員擔任本會期輪值召委的首日，就讓內政委員會淪為民主笑柄。該案稍早經表決後逕付二讀。

綠委黃捷發言時表示，這件事一翻兩瞪眼，就是擔任中華民國台灣的立法委員，不能有雙重國籍，就是這麼簡單，過去民眾黨也有新住民立委麥玉珍，她就有放棄雙重國籍，國民黨、民進黨過去有很多新住民，大家都非常歡迎，放棄雙重國籍，這麼簡單的事情，李貞秀女士沒辦法回答嗎？「妳放棄雙重國籍，我們就歡迎你，就這麼簡單」。

黃捷表示，在法律爭議還沒有釐清之前，李柏毅讓李貞秀女士她甚至讓她上台發言，讓李貞秀女士可以作為一個民眾上台發言，已經是最大的尊重。李柏毅委員尊重你們，請問你們有尊重他嗎？沒有，李貞秀那天說在台灣「吃台灣米，喝台灣水」，那就好好地尊重台灣的法制，李貞秀有尊重過？

黃捷強調，立委都是人民一票一票選出來、透過一步一步的法律程序進來的，大家效忠的就是中華民國。請問妳那天跟國台辦這樣互相唱和，效忠的是哪一個國家？李貞秀則舉手喊，中華民國。數位綠委則在民眾黨座位前方舉牌，「立法委員不能例外」、「任公職禁止雙重國籍」，李貞秀也單槍匹馬對嗆，藍委陳玉珍上前讚聲。

黃捷質疑，既然效忠中華民國，為什麼不去抗議國台辦，反而抗議李柏毅？李貞秀該譴責的不是李柏毅，而是國台辦、中華人民共和國，妳回去拜託他們，讓妳放棄中華人民共和國的國籍，再回到中華民國，告訴所有的台灣人民說：「妳是一個台灣人，妳會單一效忠我們的國家」，邏輯就是這麼簡單。

