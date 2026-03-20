　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／綠委舉牌嗆雙重國籍　李貞秀倒讚回嗆

▲立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

白委李貞秀未出具其已放棄中華人民共和國籍證明、以及其在登記參選時存在「雙重戶籍」，立委資格存在爭議，內政部官員未接受李貞秀質詢。民眾黨團今（20日）提案譴責內政部長劉世芳、當日委員會召委李柏毅。提案發言階段同樣吵成一團，綠委黃捷質疑雙重國籍效忠哪一國家？李貞秀則舉手喊，中華民國。數位綠委則在民眾黨座位前方舉牌「任公職禁止雙重國籍」，李貞秀倒讚回嗆。因現場實在太吵，立法院長韓國瑜也宣布休息十分鐘。

民眾黨團提案將綠委李柏毅送紀律委員會，提案指出，李柏毅數度刻意以「李貞秀女士」稱呼本院委員，既未維持會議主席應維持中立之原則，更依附行政權閣割自立委職權，對他黨委員進行公然歧視與霸凌，在李柏毅委員擔任本會期輪值召委的首日，就讓內政委員會淪為民主笑柄。該案稍早經表決後逕付二讀。

綠委黃捷發言時表示，這件事一翻兩瞪眼，就是擔任中華民國台灣的立法委員，不能有雙重國籍，就是這麼簡單，過去民眾黨也有新住民立委麥玉珍，她就有放棄雙重國籍，國民黨、民進黨過去有很多新住民，大家都非常歡迎，放棄雙重國籍，這麼簡單的事情，李貞秀女士沒辦法回答嗎？「妳放棄雙重國籍，我們就歡迎你，就這麼簡單」。

黃捷表示，在法律爭議還沒有釐清之前，李柏毅讓李貞秀女士她甚至讓她上台發言，讓李貞秀女士可以作為一個民眾上台發言，已經是最大的尊重。李柏毅委員尊重你們，請問你們有尊重他嗎？沒有，李貞秀那天說在台灣「吃台灣米，喝台灣水」，那就好好地尊重台灣的法制，李貞秀有尊重過？

黃捷強調，立委都是人民一票一票選出來、透過一步一步的法律程序進來的，大家效忠的就是中華民國。請問妳那天跟國台辦這樣互相唱和，效忠的是哪一個國家？李貞秀則舉手喊，中華民國。數位綠委則在民眾黨座位前方舉牌，「立法委員不能例外」、「任公職禁止雙重國籍」，李貞秀也單槍匹馬對嗆，藍委陳玉珍上前讚聲。

黃捷質疑，既然效忠中華民國，為什麼不去抗議國台辦，反而抗議李柏毅？李貞秀該譴責的不是李柏毅，而是國台辦、中華人民共和國，妳回去拜託他們，讓妳放棄中華人民共和國的國籍，再回到中華民國，告訴所有的台灣人民說：「妳是一個台灣人，妳會單一效忠我們的國家」，邏輯就是這麼簡單。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國民黨4連霸北市議員　辦公室遭搜索！
快訊／「股后」狂飆漲停！　連9交易日創新高
晚安小雞重獲自由！喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿
川普大開珍珠港玩笑！　日本記者「白目提問」被肉搜炎上
伊朗處死19歲鮮肉冠軍！　公開場合「執行絞刑」
募資13萬玩南美　「台灣女孩」道歉了！曝動機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打造順暢通勤！陳見賢提「竹縣交通456」　升級交通新藍圖

國民黨4連霸北市議員李傅中武辦公室遭搜索　傳涉詐助理費

直擊／綠委舉牌嗆雙重國籍　李貞秀倒讚回嗆

「校校有公托」掀藍綠攻防　李四川競辦批蘇巧慧：難以聽見基層心聲

蘇巧慧指新北公托量能遠超北市　蔣萬安挺川伯：減輕爸媽負擔是共同使命

李柏毅稱呼「李女士」　李貞秀提案送懲處：這是對我的公開羞辱

有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

柯文哲點3縣市「藍轉綠」！發揮外溢效應助選？　蔣萬安：密切合作

海鯤艦有機會6月交艦？　顧立雄不設時間表：所有測試完整再進行

國安官員：習近平兩會聚焦維穩　軍方談話強調不能有二心＆要監管

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

打造順暢通勤！陳見賢提「竹縣交通456」　升級交通新藍圖

國民黨4連霸北市議員李傅中武辦公室遭搜索　傳涉詐助理費

直擊／綠委舉牌嗆雙重國籍　李貞秀倒讚回嗆

「校校有公托」掀藍綠攻防　李四川競辦批蘇巧慧：難以聽見基層心聲

蘇巧慧指新北公托量能遠超北市　蔣萬安挺川伯：減輕爸媽負擔是共同使命

李柏毅稱呼「李女士」　李貞秀提案送懲處：這是對我的公開羞辱

有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

柯文哲點3縣市「藍轉綠」！發揮外溢效應助選？　蔣萬安：密切合作

海鯤艦有機會6月交艦？　顧立雄不設時間表：所有測試完整再進行

國安官員：習近平兩會聚焦維穩　軍方談話強調不能有二心＆要監管

國光女神「小針眼變嚴重併發症」！連看4家眼科救不了：不要輕忽

打造順暢通勤！陳見賢提「竹縣交通456」　升級交通新藍圖

女生不愛玩股「只會定期定額？」一票搖頭　曝男女差異：低調賺

不爽弟瞪他！夜市掏斧頭砍殺「ICU住3天」　殺人未遂判8年半

僅7％力挺！　全美65%人相信「川普會出兵伊朗」

橋垮了！送葬隊落水「急撈遺體」全嚇壞　驚恐畫面曝光

週六文昌帝君誕辰！求考運升遷快拜　「3供品是禁忌」

李泳知抓狂怒罵黃牛：把人當傻子？「我爭取降價200元花多少努力」

國民黨4連霸北市議員李傅中武辦公室遭搜索　傳涉詐助理費

33萬人揪心！00713平盤震盪填息溫吞　股息4／14入帳

【涉2罪遭通緝】晚安小雞回台了！　一下機秒被逮...刑事局證實：涉案通緝中

政治熱門新聞

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

卓榮泰赴日曝光日高層震怒？　外交部抓包是變造文件：夾雜簡體字

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

改稱南韓遭酸　林佳龍一句話再掀風波

公務員考績擬修法「取消甲乙丙丁」

影／國造「海鯤軍艦」內裝曝光！　賴清德首度親自登艦視導

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

蔡正元入監倒數　連發送行照

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

中東戰火未歇仍出團去杜拜　林佳龍嘆像「台灣阿信」：喊也喊不聽

陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A走政治獻金　為何你沒事？

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

點新北台南民調「藍營正在失血」　黃暐瀚：支持者還沉浸在32比0

網傳日本對卓榮泰震怒變造公文　3年前爆料研發生物戰劑手法雷同

更多熱門

相關新聞

李柏毅稱呼「李女士」　李貞秀提案送懲處：這是對我的公開羞辱

李柏毅稱呼「李女士」　李貞秀提案送懲處：這是對我的公開羞辱

白委李貞秀因未出具其已放棄中華人民共和國籍證明、以及其在登記參選時存在「雙重戶籍」，立委資格存在爭議，內政部官員未接受李貞秀質詢。民眾黨團今（20日）提案，將當日委員會召委李柏毅送紀律委員會懲處。李貞秀表示，李柏毅多次以「李貞秀女士」稱呼她，是公開羞辱，這是民主國會還是多數暴力舞台？李柏毅則表達遺憾，兩個尊重卻換來無情譴責。該案經院會表決後逕付二讀。

有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

李貞秀：本人具備合法公職身分　如果是一般民眾能站上發言台嗎？

李貞秀：本人具備合法公職身分　如果是一般民眾能站上發言台嗎？

保障在職照顧者權益　綠委偕民團推30天六成薪假+150天無薪彈性假

保障在職照顧者權益　綠委偕民團推30天六成薪假+150天無薪彈性假

關鍵字：

雙重國籍立委資格內政部民眾黨立法院李貞秀李柏毅民進黨

讀者迴響

熱門新聞

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

沈玉琳戰勝血癌出院　送顧問愛馬仕

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

專家喊鴻海甜甜價　再揭3檔AI黑馬

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面