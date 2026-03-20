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岱稜科技捐50萬尖端裝備　強化麻豆消防救災韌性

▲岱稜科技捐贈50萬元救災裝備，提升麻豆消防分隊救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲岱稜科技捐贈50萬元救災裝備，提升麻豆消防分隊救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升第一線消防人員執勤安全與救災效能，麻豆在地企業岱稜科技股份有限公司20日捐贈價值50萬元的尖端救災救護裝備，挹注台南市政府消防局第二大隊暨麻豆分隊，展現企業回饋地方、守護鄉里的行動力。

捐贈儀式現場邀集地方仕紳與民意代表共同見證，由消防局副局長丁春能代表受贈，並頒發感謝狀予董事長蔡國龍，肯定企業長期投入公益、實踐ESG理念，成為消防人員的重要後盾。

▲岱稜科技捐贈50萬元救災裝備，提升麻豆消防分隊救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

蔡國龍表示，消防人員總是在最危險的第一線執勤，企業有責任提供更好的支援，希望透過這批高效能裝備，讓警消同仁在守護民眾的同時，也能提升自我防護能力。

▲岱稜科技捐贈50萬元救災裝備，提升麻豆消防分隊救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

此次捐贈依據第一線實際需求，整合火災搶救、重型救援、繩索救助、偵測通訊、後勤防護及體能訓練等「六大類裝備」，包括水帶攻擊包、可調式救援扁帶、大型車輛千斤頂、手搖吊車絞盤、繩索救助器材、兩用氣體探測器及專業救護鞋等，同時建置裝備收納架與多功能重量訓練龍門架，從救災到日常訓練全面升級。

台南市長黃偉哲表示，企業以實際行動詮釋「工欲善其事，必先利其器」，不僅提升麻豆地區防災能量，也為公私協力立下良好典範。

▲岱稜科技捐贈50萬元救災裝備，提升麻豆消防分隊救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，感謝蔡國龍董事長與蔡宗霖先生父子深耕地方、慷慨捐贈，這批裝備將立即投入救災與訓練使用。在政府與民間攜手合作下，消防局將持續精進專業，落實守護市民安全的責任。

▲岱稜科技捐贈50萬元救災裝備，提升麻豆消防分隊救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅補充，麻豆地區涵蓋工業區及交通要道，大型車禍與複雜火警風險較高，此次捐贈的重型千斤頂、水帶攻擊包與氣體探測器，能有效補強現有裝備不足；而救護鞋與重訓設備則從體能與職業傷害預防出發，提升消防人員長時間高強度勤務的安全性。

▲岱稜科技捐贈50萬元救災裝備，提升麻豆消防分隊救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

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