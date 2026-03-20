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晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

▲晚安小雞遭限制住居，步出士檢喊想吃控肉飯跟滷肉飯。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

▲晚安小雞遭限制住居，步出士檢喊想吃控肉飯跟滷肉飯。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、黃資真／新北報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）19日晚間返台， 因通緝犯身分一落地便遭逮捕。今(20日)上午移送士林地檢署複訊後，諭知限制住居，而晚安小雞稍早離開士檢，表示現在要做的第一件事就是回家看看小孩，並直言「一直想吃控肉飯」。

稍早晚安小雞步出士林地檢署，坦言以前曾進到人家家裡過，但他並沒有破壞門鎖，因為那個地方本就被小偷破壞闖入偷竊過。

提及前往柬埔寨經過，晚安小雞表示這主意並非從他而來，而是一個廠商的廠商建議，柬埔寨屬於灰色地帶的國家，可以拍一些符合當地的綁架題材，起初他極力反對，但對方認為拍這種類型的影片可以讓粉絲去危險的國家時可以更加防範自身安全，甚至表示她有泰國皇室證明，可保他的人身安全，「但我當年做的事情決定還是我下的，後來被判兩年這個懲罰只能去承擔。」

▲晚安小雞遭限制住居，步出士檢喊想吃控肉飯跟滷肉飯。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

至於會被詐騙得追溯到入獄期間賄賂高官一事，獄友分享這件事在柬埔寨很正常，可以利用繳「罰金」減刑，所以他才花錢透過一個中間人，認識了一個柬埔寨人，他本身是做買賣泰國佛牌的生意，對方秀出很多跟柬埔寨首相洪馬內弟弟的合照，取信於他，他才陸續匯了12萬美金、11萬美金、400萬泰銖共3次，總計大概1300萬台幣，沒想到照片竟是假的。

針對未來題材是否會改變，晚安小雞說會走跟以前不同的風格，保守一點，「網紅是長期經營，不要為了一時流量做這種事情」，並表示在裡面2年可以學到很多外面學不到的事情。

最後晚安小雞說，他現在第一件事是要回新竹看小孩，事實上家人跟小孩在這2年裡飛到柬埔寨探望5、6次，結果有次返台被刑警帶走，因為太常進出柬埔寨，全被抓去驗尿、照X光，「對他們來說不好意思，因為我的事情不斷放到檯面上。」會再吃碗豬腳、跨火爐，還笑說「這2年一直想吃控肉飯、滷肉飯」，伸直了腰後開心離去。

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