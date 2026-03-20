中華郵政徵「半日制內勤」月薪1.8萬　年度招考擬1年2次

▲中華郵政面臨大量退休潮，人力出現缺口，未來招考擬增加為1年2次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政面臨退休潮，特定時段人力不足，近日也公開招募「半日制內勤」，1天上班4小時，薪資每月約1萬8930元，年終和福利比照正式員工。中華郵政董事長王國材表示，人力缺口除透過半日制招募補足外，未來整體招考可能從一年一次增加為一年兩次，加速人力補充。

根據統計，中華郵政自110年至114年等近5年內，轉調人員退休人數總計為4919人，因應大量退休潮，中華郵政人力出現缺口，近日公開招募「半日制內勤」，3月12日至25日開放報名，不限年齡、不限性別，高中職畢業就能考，筆試只考「郵務營業規章」一科，且為50題單選題，口試占30％，每天上班4小時，薪資每月約1萬8930元。

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中華郵政去年快捷業務成長約13%，整體業務也有約3%的成長，王國材今受訪時表示，由於中華郵政正推動轉型，外勤人力確實較為不足。近期也推出的半日制人力，主要是因應特定時段的需求，過往招考多為全日制人員，但在某些較忙碌或特殊時段，例如清晨或晚間，會出現人力缺口，因此透過半日制來補足全日制人力的不足，主要是希望讓整體服務能量更加完整。

▲中華郵政董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材說明，晚間時段人力補足，主要是因應電商物流的需求。目前許多電商提供當日配送服務，中華郵政的快捷服務，只要上午10點前交寄，西部地區基本上可做到當日配達，東部則為隔日配達。在這樣的配送模式下，需要到電商或企業倉庫進行收件與處理，為了配合當日配送，部分人員得在晚間進行理貨與配送作業，目前多採輪班制度，未來將補足人力，也會妥善照顧同仁的工作條件。

由於工會反映，除了外勤人員外，中階主管也同樣缺人，王國材指出，今年中華郵政將採取因應措施，包括招考將更積極進行，原本一年一次招募，未來可能增加為一年兩次，加快補充人力。不過人員到位仍需要時間，仍可能會有短暫的落差。

王國材說明，其次，中華郵政將進行內部人力調整，例如信件量減少後，部分原本負責郵件的同仁會轉支援包裹業務。整體來說，去年轉型已有初步成果，但人力配置尚未完全跟上，今年的重點將盡快補齊人力，讓轉型更順利推進。