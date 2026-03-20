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母親遺愛化大愛！榮興工業捐80萬挺安寧照護　守護生命最後尊嚴

▲榮興工業捐贈逾80萬元，支持台南安寧照護服務。（記者林東良翻攝，下同）

▲榮興工業捐贈逾80萬元予台南市立醫院，支持台南安寧照護服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為延續親情與善的循環，榮興工業股份有限公司董事長吳勝豐，近日將母親告別式奠儀全數彙整並自行加碼，合計捐出逾新台幣80萬元，透過台南市明輝慈善基金會指定用於安寧照護服務，盼將親友祝福化為實質力量，幫助更多面臨生命終點的病患與家庭。

這份捐贈背後，其實是一段深刻的陪伴記憶。吳勝豐表示，母親生前接受台南市立醫院安寧團隊的居家照護，在醫療人員專業且細膩的支持下，不僅有效減輕病痛，也讓家屬在陪伴過程中獲得安定與力量，讓母親得以平靜且有尊嚴地走完人生最後一段路。這樣的經歷，成為他決定回饋社會的重要契機。

明輝慈善基金會指出，這筆善款將運用於多項安寧照護相關服務，包括弱勢病患的救護車費與掛號費補助、醫療與看護費、傷口照護耗材，以及生活急難慰問金等。同時也將支援長照服務、舒適照護用品及營養補充，從醫療到生活面全面減輕家庭壓力。

此外，基金會也規劃透過溫馨茶會與圓夢計畫，陪伴病人與家屬在生命最後階段留下珍貴回憶。讓「告別」不只是結束，而是一段被溫柔記住的時光。

榮興工業自1959年在台南扎根，長期秉持「取之於社會、用之於社會」理念，持續投入公益，過去曾捐贈復康巴士及救護車等資源。此次再度以實際行動支持安寧醫療，不僅展現企業責任，也希望拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾關注安寧照護議題。


台南市立醫院表示，安寧照護不只是醫療服務，更是對生命尊嚴的守護。透過社會各界的支持，能讓更多家庭在困難時刻獲得陪伴與力量。基金會也呼籲，若有意參與公益，可透過線上捐款方式，一起將溫暖延續至社會每個角落。

▲榮興工業捐贈逾80萬元，支持台南安寧照護服務。（記者林東良翻攝，下同）

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