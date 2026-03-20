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僅7％力挺！　全美65%人相信「川普會出兵伊朗」

▲▼美國總統川普13日準備登上空軍一號專機前往佛州。（圖／達志影像／美聯社）

▲多數美國民眾預期川普將下令對伊朗發動大規模地面戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調顯示，儘管多數美國民眾預期總統川普（Donald Trump）將下令對伊朗發動大規模地面戰爭，但實際支持這項行動的人數竟不到一成。民調指出，僅有7%的受訪者支持派遣地面部隊開戰，顯示民間對於軍事衝突擴大存在強烈疑慮。

多數美國人預計開戰　但支持率極低

這份為期三天的民調於19日截止，結果顯示高達65%的美國人相信，川普將會下令部隊投入對伊朗的大規模地面戰，但與此預期形成強烈對比的是，僅有7%的人支持這項決策。

在政治局勢動盪之際，川普的整體民意支持度目前維持在40%，較2月28日美以聯軍襲擊伊朗後的數據微幅上升1個百分點。此份民調共訪問全美1545名成年人，誤差範圍約為3個百分點。

川普親口回應：若有計畫也不會告訴你

《路透社》先前報導指出，川普政府正在考慮增派數千名美軍以強化中東行動，方案包含動用空海軍確保油輪安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），或是部署部隊進駐伊朗沿岸。此外，政府內部也討論過派兵前往伊朗石油出口樞紐「哈爾克島」（Kharg Island）的選項。

不過，川普19日面對記者詢問相關計畫時，明確表示他「沒有要在任何地方部署軍隊」，隨後更指出，「如果我有這打算，我也絕對不會告訴你。」

MAGA 內部傳反彈　恐衝擊11月期中選舉

川普去年重返白宮時，曾承諾平抑通膨並避免軍隊陷入外國衝突，甚至積極爭取諾貝爾和平獎。然而，今年初他卻對委內瑞拉發動閃電空襲。如今伊朗衝突局勢更為複雜，已嚴重干擾全球能源供應。

「讓美國再次偉大」（MAGA）運動內部的重量級人物也開始發聲譴責這場戰爭，警告軍事行動可能重傷共和黨在11月期中選舉的選情，屆時共和黨將面臨國會多數席次的保衛戰。

民調進一步細分發現，共和黨人對目前戰事的贊成率達77%，民主黨僅6%，中間選民為28%。雖然有63%的共和黨人支持派遣少量「特種部隊」進駐伊朗，但總體而言，有55%的受訪者堅決反對任何形式的地面部隊部署。

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