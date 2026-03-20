阿里巴巴AI五年商業目標　年收入突破1000億美元

▲阿里巴巴。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴CEO吳泳銘19日晚間在2026財年第三季度財報分析師電話會上宣布阿里集團AI戰略的商業目標，未來五年，包含MaaS（Model as a Service）在內的雲和AI商業化年收入突破1000億美元。

財報顯示，2026財年第三季度，阿里的收入為人民幣2848.43億元（407.32億美元），同比增長2%。若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入同比增長將為9%。

電話會議上，吳泳銘介紹了全棧AI佈局，以晶片和雲計算為AI基礎設施層；以Token Hub（Alibaba Token Hub事業群）為主線，由大模型、MaaS業務和「to B（面向企業）+to C（面向消費者）」應用組成的AI模型及應用層，兩者共同構成從AI Infra到應用的完整能力。

據《每日經濟新聞》報導，過去3個月，百鍊MaaS平台上公共模型服務市場的Token（詞元）消耗規模提升了6倍，預計商業化MaaS收入將會成為阿里雲最大的收入產品。

吳泳銘說，本季阿里巴巴在AI與消費兩大核心領域持續投入，AI是主要增長引擎之一。他也提到，阿里雲收入強勁增長36%，其中AI相關產品收入連續第十個季度實現三位數增長。

財報顯示，今年2月阿里AI To C旗艦應用「千問」C端月活躍用戶數突破3億。春節活動期間，超1.4億用戶通過千問App的智能體功能完成首次AI購物。