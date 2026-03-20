「校校有公托」掀藍綠攻防　李四川競辦批蘇巧慧：難以聽見基層心聲

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川19日提出「校校有公托」政見，將全面清理、運用新北市的閒置教室，讓各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，新北市早在2011年就開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早已把台北市遠遠拋在後頭」。李四川競選辦公室今（20日）表示，「校校有公托」就是反應基層民眾的心聲，蘇巧慧第一時間不願意正面回應，證明蘇巧慧難以聽見基層心聲，令人遺憾。

李四川拋出的「校校有公托」最新政策，遭蘇巧慧表示，台北市「校校有公托」就是向新北取經的政策，「新北市在2011年就開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早已把台北市遠遠拋在後頭。」

李四川競選辦公室指出，在少子化的年代，增設公托是許許多多年輕父母的需求，因此李四川提出「校校有公托」，就是根據基層民眾的心聲，提出解方，蘇巧慧第一時間不願意正面回應，證明蘇巧慧難以聽見基層心聲，令人遺憾。

李四川競辦表示，蘇巧慧所指新北市「2011年就開始盤點閒置教室、增設公托」，正是李四川擔任新北市副市長所參與推動，蘇巧慧的言論，證明朱立倫市長、侯友宜市長及李四川的執政成績，也突顯一棒接一棒，政策延續與經驗的重要，謝謝蘇委員的肯定，大家一起努力。

