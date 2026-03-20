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老公就是被捏漂亮的！婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲婆婆狂叮嚀要捏寶寶耳朵來塑形。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

婦產科名醫蘇怡寧發文再度闢謠，直言繼「捏鼻子」說法後，如今又冒出「捏耳朵」偏方，讓他忍不住吐槽「有完沒完」。他強調，耳朵外型主要與先天軟骨結構有關，不是靠反覆捏揉就能塑形，尤其新生兒耳朵又軟又嫩，亂捏不但沒明確證據有效，還可能造成不適、皮膚刺激，甚至局部壓傷。

蘇怡寧在臉書發文表示，最近收到一名媽媽私訊，透露寶寶才9個月大，從出生起，婆婆就不斷叮嚀「耳朵要多捏、往外翻，才不會緊貼頭部，看起來不好看」，並強調老公當年就是這樣捏出來的，耳型才會這麼漂亮。這番說法讓原PO半信半疑，不知是否真有其事。

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想靠捏耳朵改命運？蘇怡寧打臉：先天結構才是關鍵

對此，蘇怡寧回應，對於「捏耳朵能不能改變外型」這件事，答案其實很簡單，先講結論就是通常沒用。他直言，耳朵的形狀主要還是和先天軟骨結構有關，「這不是黏土」，不是靠大人用手捏來捏去，就能慢慢塑出理想形狀，因此若只是期待靠民俗做法讓耳朵變漂亮，基本上沒有科學根據。

蘇怡寧也提醒，新生兒耳朵本來就很軟、很嫩，若一直反覆捏來捏去，不只沒有明確證據證明有效，反而可能讓孩子感到不舒服，甚至引發皮膚刺激、局部壓傷等問題。也就是說，這類看似無害的小動作，其實不見得真的安全，家長若只是聽信長輩說法或網路偏方，恐怕只是白忙一場，還可能讓寶寶受罪。

至於真正有科學根據的作法，蘇怡寧指出，若是少數有明顯耳廓外型問題的寶寶，可在出生後前幾週內，由專業醫師評估是否適合使用耳模矯正，這才是相對正規的方式。

最後，蘇怡寧再次強調，一般沒有明顯畸形的耳朵，真的不要一直捏，若真的覺得有問題，也不是自己動手捏一捏就會改善，還是交給專業醫師評估比較妥當。

底下網友紛紛搖頭回應，「婆婆臉太大了啦，每天幫妳八兩下看會不會變巴掌臉」、「還好沒有一種傳說，捏小雞雞會變大」、「捏完鼻子捏耳朵，有完沒完」、「有用的話，一堆整形醫生都通通別幹了」、「下一個就是捏塑頭型」。

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