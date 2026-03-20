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新莊副都心工程意外！H鋼樑重擊腹腦工人命危　搶救晝面曝光

▲王男在施工時不慎遭鋼樑擊中，命危倒地送醫搶救中。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王男在施工時不慎遭鋼樑擊中，命危倒地送醫搶救中。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（20日）早上，新北大道三段一處施工中的工地，發生一起工安意外，造成一名工人命危送醫。當時該名工人正在施工期間，遭工地內鋼筋敲擊後腦，當場失去生命徵象，救護車抵達，將工人緊急送往醫院治療，目前仍在搶救中，警方目前調查發生意外原因，並通報新北市勞工局。

據了解，新莊新北大道三段一處副都心新建工程，今天早上10時許，工地內負責搭建鋼樑的59歲王姓男子，在施作鋼樑拆除作業時，固定用的三角架突然斷裂，導致H型固定鋼筋突然彈出，直接擊中王男腹部，王男倒下時又撞到後腦，當場失去意識昏迷，同事連忙撥打119請求協助。

▲王男在施工時不慎遭鋼樑擊中，命危倒地送醫搶救中。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新莊副都心新建工地發生固定架斷裂，鋼樑擊中工人意外。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員抵達，發現倒地的王男已無生命徵象，隨即固定於擔架上，並由救護車送往衛生福利部臺北醫院，目前仍在搶救中。警方到場後，已拉設封鎖線進行現場管制，並完成初步採證及調查作業，後續將針對現場負責人及相關人員製作筆錄，積極釐清事故發生原因及責任歸屬；另通報新北市政府勞工局勞動檢查處。

▲王男在施工時不慎遭鋼樑擊中，命危倒地送醫搶救中。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王男發生工安意外，警方通報新北勞工局調查。（圖／記者陸運陞翻攝）

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