南消三大隊進駐生技廠實戰演練　強化化災應變救援力

▲台南市消防局第三大隊前往艾力特生技公司進行化災搶救實境演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升化學災害搶救應變能力，台南市消防局第三大隊日前前往將軍區艾力特生技公司辦理實境消防搶救演練，針對廠區潛在高風險因子，設計多項複合式災害情境，全面檢視救災應變與協調機制。

本次演練內容涵蓋毒化物洩漏處置、人員除汙作業、倉儲火災搶救、負壓式排煙操作，以及出動RIC（快速介入小組）進入室內搜救等重點項目。透過高度擬真的災害模擬，強化消防人員在複雜環境中的判斷與應變能力，同時提升整體救援效率與安全性。

消防局指出，該公司廠區內儲存乙醇、異丙醇及過氧化氫等原料，屬於高揮發、易燃且具危險性的化學物質，一旦發生事故，後果不容小覷。因此，透過與業者定期合作演練，不僅能提升員工防災意識，也能驗證自衛消防編組的即時反應能力。

演練過程中，廠方依規定指派專責人員協助提供關鍵資訊，讓消防人員能在第一時間掌握現場狀況。消防人員則展現平時訓練成果，熟練運用化災搶救裝備、搜索照明繩及負壓排煙機等器材，順利完成受困人員搜救任務，展現高度專業與團隊默契。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，此次演練不僅強化消防人員專業技能，也讓企業員工更清楚災害發生時的應變流程與逃生要領，達到雙向提升的效果。

消防局長楊宗林指出，面對多元且高風險的災害型態，消防局持續精進基礎設施、添購先進裝備，並強化人員專業訓練與編制，打造更安全可靠的救災體系。

台南市長黃偉哲也強調，透過實境模擬演練，不僅能強化消防救災能量，更能提升企業員工臨場應變能力，確保在突發狀況下能迅速採取正確行動，將災害影響降到最低。

當危險藏在看不見的化學反應裡，演練就不能只是形式。一次次逼真的模擬，其實是在替未來可能發生的風險，預先寫好一條更安全的答案。