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「最貪執行長」落跑效應！三聯吸金案昨定讞　老董今火速送監

▲▼最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

▲三聯集團吸金案主嫌之一的徐少東在去年5月潛逃出境，目前遭通緝中。（圖／最高檢察署提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油前執行長徐漢在涉案案宣判前夕驚爆「剪腳鐐落跑」震撼全台，檢方神經緊繃，全面清查重大經濟犯後，火速出手，鎖定同樣曾棄保潛逃的三聯集團案，在全案昨（19）日三審定讞後，今（20）日一早迅雷不及掩耳，將主嫌之一的董事長張永昌拘提到案，火速發監執行。

這起震驚社會的三聯集團吸金案，實際負責人徐少東與掛名董事長、律師張永昌，自2015年起打著投資名義，暗中以「老鼠會」手法吸金，短短近4年狂撈22億6670萬元，受害投資人高達4016人，堪稱近年重大吸金案之一。

檢調早在2020年起訴徐少東後，法院一度准其以4千萬元交保，限制出境出海；未料案件審理期間，卻埋下「人間蒸發」伏筆。2021年底一審宣判，徐少東遭判13年、張永昌11年，並各併科鉅額罰金；案件上訴後，高院2024年7月改判徐少東12年徒刑、張永昌仍維持11年。

▲中油執行長徐漢。（圖／翻攝自中油公司網站）

▲前中油執行長徐漢（左）在涉貪案宣判前夕棄保潛逃。（圖／翻攝自中油公司網站）

沒想到，就在三審尚未定讞前，徐少東竟在去年5月留下家書後離奇失聯，檢警追查發現，他偽造身分從嘉義布袋搭船前往澎湖，再轉搭快艇偷渡出境，宛如電影情節般上演「海上大逃亡」，目前仍遭通緝中。

而中油前執行長徐漢涉貪案原訂23日宣判，昨天傳出剪斷電子腳鐐落跑事件，也讓司法單位繃緊神經，最高檢察署緊急下令，要求各地檢署嚴防重大經濟犯再度脫逃，而三聯案三審於19日駁回上訴、全案定讞，高雄地檢署隨即動作，今（20）晨火速拘提張永昌等人到案，並在最短時間內完成發監執行。

檢方強調，對於重大經濟犯罪，絕不容許再有「棄保潛逃」戲碼上演，未來將全面強化監控機制，防堵漏洞，避免再讓嫌犯逍遙法外。

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