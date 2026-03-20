募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機：沒想到是反效果

▲台灣女孩出國旅遊「缺13萬元」上網募資，計畫目前已下架。（圖／翻攝自嘖嘖）



記者施怡妏／綜合報導

一名台灣女孩想去南美旅打工換宿，上網募資欠缺的13萬元旅費遭網酸爆，目前已緊急下架。「台灣女孩」稍早發文道歉，當初看到歐美地區有類似的募資計畫，於是抱著「試試看，有流量就賺到，真的募資成功的話更好」的心態上架，承認自己沒有想清楚回饋價值就上架，「造成大家反彈，這點我很抱歉。」

看到國外案例後也想試看看



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Threads發文道歉，沒想到這件事會有這麼大回響，仔細思考後決定把募資文下架。她提到，最初的動機是看到歐美平台Fund My Travel、GoFundMe上有許多類似旅遊募資活動，於是抱著試試看的心情募資。不過相關平台的國家選項沒有台灣，或選了台灣後無法啟用收款功能，才改用台灣平台，「沒想到台灣跟歐美的網路文化差這麼多。」

針對募資內容，她坦言，文案確實有借助AI撰寫，但自己也有反覆修改，因為是第一次寫募資企劃，仍有許多不足之處，「如何創造價值讓人信服」是她這次最大的課題，「確實沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，這點我很抱歉。」

▲原PO道歉。（圖／台灣女孩Threads）



台灣女孩：沒想到是反效果行銷

她也提到，網友留言中有不少實用建議，包括緊急備用金太少、回饋方案考慮不周、專業度不足，以及應先準備作品集再提出計畫等，這些都是先前沒有注意到的盲點。



她坦言，沒有預料到會引起這大的討論，「沒想到這是一次反效果行銷」，事件被許多人大量轉發、上新聞，得到百萬流量，是自己做夢也沒想到的結果，「因為訊息有點炸，哀居（IG）先暫時關了公開，整理好再回來。」

最後，她感謝那些在聲量一面倒的時候，還願意來鼓勵她的人，「畢竟如果是我，就直接滑過去，不予置評。」