明天北東有短暫陣雨　周日回暖上看30度

▲鋒面加上東北季風影響，今明兩天局部地區將有降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受微弱鋒面及東北季風影響，今（20）日北部及東半部雲量偏多、降雨機率較高，中南部多雲到晴。類似天氣型態將持續至明天，但水氣會比今天略增，東半部降雨也會更加明顯，局部地區有大雨發生機會。周日則轉為穩定天氣型態，中南部近山區高溫有機會上看30度。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天有一道微弱鋒面位於台灣東方外海，鋒面從日本南方海面延伸至台灣附近。在偏強東北季風與水氣偏多的環境下，北台灣與東半部整體雲量偏多，並伴隨局部短暫降雨；中南部影響較小，維持多雲且相對穩定的天氣。類似天氣型態將影響至明天，不過水氣會更多，後天起再轉為較穩定的天氣。

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▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，趙竑說明，今日白天基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨，北部山區亦有局部短暫陣雨；中南部則以午後山區降雨為主。今晚至明天清晨，東側水氣將進一步增加，宜蘭、花蓮沿海及交界地區降雨可能較為明顯，甚至有局部大雨發生機率。

趙竑表示，明日天氣與今天類似，但降雨範圍略為擴大；周日至下周一環境將逐漸轉為東南風至南風，天氣趨於穩定。不過下周一晚間仍有另一道鋒面南下，預估下周二前後台灣仍可能受到影響，但整體鋒面偏弱，各地仍以穩定天氣為主，僅北部與東半部有局部短暫陣雨。

至於下周三至下周四，趙竑指出，鋒面將再度接近台灣，東半部降雨機率提高，西半部則仍以午後山區降雨為主。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，受東北風影響，北部今日高溫約24度，整體感受較為涼爽；其他地區高溫普遍可達25度以上。隨著後續轉為偏南風，各地氣溫將逐步回升，高溫可達26度以上，中南部近山區甚至有機會接近30度。

此外，未來幾天在回暖過程中易出現霧氣，周日至下周三馬祖、金門地區，以及周日至下周二清晨西半部，可能有局部低雲或霧影響能見度及交通。