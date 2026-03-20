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阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

▲彰化縣埤頭鄉發生一名阿嬤下田遭群狗圍攻咬傷住院。（圖／吳錦潭議員提供）

▲彰化縣埤頭鄉發生一名阿嬤下田遭群狗圍攻咬傷住院。（圖／吳錦潭議員提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣流浪狗傷人事件接連發生，繼和美、線西之後，埤頭鄉近日也傳出恐怖襲擊！縣議員吳錦潭昨（19）日在質詢時指出，一名76歲的阿嬤在下田農作時，竟遭到3至4隻惡犬瘋狂追咬，造成全身多處撕裂傷，送醫後足足縫了約200針，重傷住院。這起事件再度引發地方震驚，強力要求縣府拿出對策。

吳錦潭表示，這起意外發生在3月11日中午時分。當時陳姓阿嬤獨自前往埤頭鄉光復路附近的田間工作，沒想到突然被3至4隻狗狗盯上，發動猛烈攻擊，全身多處被撕裂。

被咬後受傷後的阿嬤忍著劇痛，她身上的衣服已經被狗咬得支離破碎，掛在肩膀上，裸露的右手臂佈滿了大面積、怵目驚心的血痕，全身佈滿爛泥，而後方甚至還有流浪狗在徘徊。

▲彰化縣埤頭鄉發生一名阿嬤下田遭群狗圍攻咬傷住院。（圖／吳錦潭議員提供）

▲阿嬤下田遭群狗圍攻，牽著單車後方還有2隻狗狗跟隨。（圖／吳錦潭議員提供）

阿嬤憑著求生意志，步履蹣跚地牽著腳踏車回家，向鄰居求救，救護人員到場時，她雖然意識清醒，但傷勢極其嚴重。埤頭消防分隊於11時20分接獲報案，派遣救護車迅速趕抵現場。救護人員發現阿嬤全身有大量不規則的撕裂傷，緊急進行止血與包紮後，立刻將她送往部立彰化醫院急救。

▲彰化縣埤頭鄉發生一名阿嬤下田遭群狗圍攻咬傷住院。（圖／吳錦潭議員提供）

▲深夜狗狗也追趕騎士。（圖／吳錦潭議員提供）

吳錦潭指出，阿嬤全身縫合了約200針，可見當時犬隻攻擊的力量有多麼兇猛。由於犬隻不僅在白天出現，也曾出現在深夜朝騎士攻擊，要求相關單位能拿出對策，警方表示，目前已調閱周邊監視器，並展開逐戶訪查，要釐清這些犬隻是否有飼主或是長期在該區域徘徊的浪犬。

縣府農業處郭至善處長與動防所謝一美秘書於115年3月19日下午前往衛生福利部彰化醫院探視傷者。動防所指出，本案將持續與警察單位保持聯繫並提供必要協助，辦理監視器調閱及現場訪查作業，並進一步查訪疑似飼養來源之養雞場，以釐清犬隻實際飼主及管理情形。另針對該案發地點，動防所已規劃加強巡查、捕捉及TNVR（捕捉、絕育、疫苗注射及回置）等措施，以降低遊蕩犬隻風險。

▲彰化縣農業處與動防所前往醫院探視慰問阿嬤。（圖／縣府提供）

▲彰化縣農業處與動防所前往醫院探視慰問被狗咬傷的阿嬤。（圖／縣府提供）

動防所表示，犬隻傷人事件多與飼主管理不當有關，如未繫牽繩或未採取適當防護措施。依《動物保護法》第20條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同；攻擊性寵物應由成年人伴同並採取妥善防護措施。違反規定者，最高將裁處新臺幣15萬元罰鍰。

動防所呼籲，民眾如發現具攻擊性或疑似危險犬隻，請通報本縣1959動物保護專線處理，切勿自行接近或驚擾；並請飼主確實落實犬隻管理責任，共同營造安全、友善之生活環境。

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