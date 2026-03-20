強化水下救援戰力！台南市消防邀總教官授課　83人複訓精進安全

▲台南市消防局辦理潛水人員複訓，強化水下救援專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

水域救援充滿變數與高風險，為提升第一線人員應變能力與執勤安全，台南市消防局20日在局本部7樓禮堂辦理潛水人員上半年複訓，計有83名編制人員、新進成員及教官團參與，並邀請專業教官授課，強化整體水下搜救戰力。

此次訓練特別邀請內政部消防署公共安全潛水總教官周志騰，以及海軍水下作業大隊水械上士呂政謙擔任講師，進行實務經驗分享與專業指導。課程內容涵蓋公安潛水指揮體系、水下搜索方式、RIT（快速救援小組）及各類緊急應變程序，協助學員建立更系統化且安全的救援流程。

消防局指出，雖然消防人員並非專責水下作業單位，但面對日益多元的救援任務，仍持續強化公共安全潛水觀念與技術，並逐步導入相關裝備，提升水域救援能力，同時確保同仁執勤安全，也為民眾生命財產多加一層保障。

台南市長黃偉哲表示，消防人員是城市安全的重要支柱，不僅要面對火災與各類災害，水域救援同樣充滿挑戰。唯有透過持續且紮實的訓練，才能在關鍵時刻做出正確判斷，守護市民安全。

消防局長楊宗林也強調，水下搜索是各類救災勤務中風險最高的一環，所有行動都必須以人員安全為首要前提。消防局除定期辦理潛水複訓外，也持續引進專業水下裝備，作為救援同仁的重要後盾，讓每一次出勤都能更安全、更有效率。

在看不見的水下世界，每一步都得更謹慎。與其等意外發生才補破網，不如先把訓練做到極致——這不只是專業，更是對生命最基本的尊重。