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陸第二艘國產郵輪「愛達・花城號」出塢　預計5月海試年底交付

▲大陸第二艘國產郵輪「愛達・花城號」出塢。（圖／翻攝央視新聞）

▲大陸第二艘國產郵輪「愛達・花城號」出塢。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸第二艘國產大型郵輪「愛達‧花城號」今（20）日完成出塢作業，正式由船塢建造轉入碼頭調試階段，為5月底試航及年底交付做準備。該郵輪總噸位逾14萬噸，可載逾5200名乘客，出塢過程由多單位協同完成，並透過拖輪、交通管制與智慧監控等措施確保航行安全。

▲大陸第二艘國產郵輪「愛達・花城號」出塢。（圖／翻攝央視新聞）

《央視新聞》報導，今天（20日），第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」將正式出塢，全面轉入碼頭建造調試階段。

公開資訊顯示，「愛達‧花城號」全長341公尺、寬37.2公尺，設有2130間客房，14日完成船塢注水並順利起浮後，進入為期7天的出塢準備作業，期間完成傾斜試驗、救生艇脫鉤及巡遊測試等多項驗證，整體進展順利，並於20日下午正式出塢。

中船集團外高橋造船郵輪項目部副部長張強表示，出塢時間主要依潮汐條件決定，需選擇最高潮位且水流穩定的時段，以確保船舶安全。

▲大陸第二艘國產郵輪「愛達・花城號」出塢。（圖／翻攝央視新聞）

出塢後，郵輪將進入碼頭建造與系統調試階段，在出塢作業過程中，需由多方協同完成，包括指揮拖輪進行拖帶、劃設臨時交通管制區、海巡艇警戒疏導，以及利用無人機進行全域巡查，以降低與其他船舶發生碰撞的風險。

浦東海事局指揮中心副主任郭中華表示，「愛達‧花城號」將在9艘拖輪協助下，由2號船塢移泊至4號碼頭泊位，並透過「智慧海事」系統劃定安全作業區域，持續監測船舶動態。長江航運公安局上海分局寶山派出所民警婁月江則指出，相關單位已設立電子警戒區，對過往船舶進行動態監測與預警，並加強巡防頻率，以維持水域安全秩序。

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