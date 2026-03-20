公職福利縮減「留不住人」　他點名馬英九、蔡英文：要不要道歉

▲李來希直言，優秀人才留不住。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在不少人的印象中，公職是高薪鐵飯碗，不過，現在「鐵飯碗」還香嗎？全國公務人員協會前理事長李來希就發文表示，在緊縮公務人員的福利之後，優質人才漸漸留不住，且即便他苦口婆心，也只得到「杞人憂天」的回應，如今的結果，馬英九、蔡英文等人是否要道歉？

李來希曝「鐵飯碗」現況

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李來希在臉書上發文表示，羞辱公務人員、緊縮其福利待遇、取消新進人員的終身俸制度後，不只優秀人才不願進入，現在連優秀人才都留不住。他直言，現在即便放寬考試錄取標準，也招不到足夠的人力。

李來希一一點名：要不要道歉？

李來希接著說，這個狀況，他早在十多年前年改進行時，就已經苦口婆心、一再勸說，然而，從會議桌、議事堂，再到街頭抗爭，他們得到的回應卻是「杞人憂天」，馬英九、關中、蔡英文、陳建仁、林萬億、柯建銘與民進黨要角們，異口同聲的說「不用擔心」，仍有很多人搶著報考公務人員。

如今的狀況，李來希就直呼，這些人要不要道歉？要不要進行補救措施？如果不再實施終身俸的制度，無法提供一個無後顧之憂的職場環境，怎麼吸引優質的人才加入？如果沒有提高福利和待遇，又要怎麼留住人才？倘若沒有暢通的升遷管道，人才如何受得了？文官體系的維持和精進，需要各界實質上的支持。