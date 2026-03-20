台南市推動CRPD進校園　16校研習打造融合教育新環境

▲台南市推動CRPD校園研習，由社工師進校宣導融合教育理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實《身心障礙者權利公約》精神並推動融合教育，台南市教育局今年首度攜手臺南市社會工作師公會，辦理2026年度校園研習活動，導入「通用設計」與「合理調整」概念，由具實務經驗的社工師深入校園宣導，協助學校建立更完善的身心障礙學生支持系統，讓融合教育不只是理念，而是能被真正實踐的日常。

台南市長黃偉哲表示，市府持續打造友善的融合教育環境，讓每一位學生都能依自身特質發展潛能。面對身心障礙學生的多元需求，學校應透過彈性調整教學與環境，確保每個孩子都能公平參與學習，找到屬於自己的舞台。

教育局長鄭新輝指出，此次研習不僅強化教師對CRPD的理解，更重要的是促進校內團隊合作，發展具體可行的支持策略。透過學校主動申請，由教育局媒合社工師進校服務，讓政策與現場需求真正接軌，協助學生在學習過程中獲得實質支持。

第一線教師也感受到改變的可能。參與研習的開元國小教師分享，當校園營造出友善、不歧視的學習氛圍，身心障礙學生更願意參與活動並建立自信。透過討論與實作，教師們也嘗試設計更具包容性的教學方式，例如運用AI或數位工具輔助學習，甚至調整運動會競賽規則，讓不同能力的學生都能一起參與，而不是被排除在外。

教育局補充，今年已補助包括開元國小在內共16所學校辦理相關研習，預計吸引超過千名教師與家長參與。這不只是一次研習，更像是一場慢慢擴散的改變——當理解開始在校園流動，融合教育才有機會真正落地生根。



說到底，教育的價值從來不只是讓「多數人變強」，而是讓每個人都有被看見的機會。當制度開始學會調整，而不是要求孩子硬撐，所謂的公平，才會真正靠近現實。